La sagra della guastedda di Mussomeli ottiene la certificazione di qualità

Il sindaco Catania soddisfatto: "Attualmente solo 64 gli eventi certificati su oltre 42mila sagre in Italia"

Redazione

Esprimo grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla sagra della guastedda di Mussomeli, a cui è stato riconosciuto il marchio di qualità. Ogni anno in Italia si svolgono oltre 42 mila sagre (dati FIPE). Al momento, gli eventi certificati in Italia sono solo 64 (n. 18 nel 2022, n. 27 nel 2019 e n. 19 del 2018). Per Mussomeli, dunque, è un grande prestigio ed orgoglio avere ricevuto la certificazione nazionale di qualità (unica in provincia e tra le poche in Sicilia).

La “Sagra di Qualità” identica le manifestazioni a caratere locale, promosse dalle proloco locali che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela della cultura, del folklore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia del territorio. Sarà un onore ricevere la consegna del premio presso il Senato della Repubblica Italiana. Dal prossimo anno potremo fregiarci del marchio di qualità e questo vorrà dire grande visibilità a livello nazionale e promozione nei circuiti mediatici e turistici dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Ringrazio con il cuore tutti i soci proloco di Mussomeli per il loro sempre straordinario volontariato al servizio della nostra comunità.

On. Giuseppe Catania

Sindaco di Mussomeli



