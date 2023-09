Eventi 400

La ricercatrice di Caltanissetta Gervasi presenta il suo libro "Fai agli altri"

L'opera della 31enne nissena sarà presentata il 7 settembre nella splendida cornice di villa Barile

Redazione

"Fai agli altri mostra come noi umani consideriamo il lavoro sede fondativa della sovrabbondanza: quando “dare di più”, non sempre è prevedibile. Fai agli altri indaga su come l’inserimento di circuiti positivi, in contesti pervasi da negatività, possa far fiorire l’individualità. A dispetto dell’individualismo. Perché la reciprocità è un dispositivo che da sempre regola l’intersoggettività. In ogni tempo, di tempo in tempo, quindi in tutte le culture. Perché la reciprocità è esperienza materiale: la viviamo ogni giorno. Spesso plasma condotte, decisioni e scelte."

È così che viene descritto il libro dell'autrice Deborah Gervasi, una riflessione profonda e una guida intra-disciplinare sulla reciprocità vista come norma o attitudine comportamentale in un ben individuato "mondo", quello delle organizzazioni aziendali. L'opera della 31enne nissena sarà presentata il prossimo 7 settembre, a partire dalle ore 18, nella splendida cornice di villa Barile, sita in via delle Calcare a Caltanissetta.

All'incontro con l'autrice, organizzato dalla coop. Soc. Etnos, dal Rotary Club di San Cataldo, media partner la rivista scientifica internazionale PuntOorg, sono previsti i saluti di Salvatore Camilleri (presidente Rotary Club San Cataldo), Fabio Ruvolo (presidente coop. Soc. Etnos), Raffaele Scuderi (preside della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell'Università Kore di Enna); gli interventi di Guglielmo Faldetta (professore ordinario di Organizzazione aziendale dell'Università degli studi di Enna, Kore) e di Pietro Cavaleri (psicologo – didatta alla scuola di Psicoterapia della Gestalt – Hcc Italia). Moderatore il responsabile della cultura della coop. soc. Etnos Pasquale Tornatore.

Concluderà l'incontro Deborah Gervasi, autrice del libro "Fai agli altri, la reciprocità nelle organizzazioni aziendali" e ricercatrice in Organizzazione aziendale all'Università Kore di Enna dove insegna Management dei sistemi aziendali complessi al corso di laurea magistrale in Economia e direzione delle imprese. I principali interessi di ricerca della studiosa nissena vertono sull'analisi dei nessi di reciprocità nei comportamenti organizzativi. E' autrice di diverse pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale con un focus precipuo sugli effetti dell'attitudine individuale alla reciprocità nei fenomeni devianti.

"Il libro nasce come collettanea dei lavori di ricerca svolti negli ultimi anni su un tema a me particolarmente caro: la reciprocità nelle organizzazioni aziendali. L’amore verso questo argomento nasce perché la reciprocità è un’esperienza concreta che viviamo nella nostra quotidianità, che viviamo in ogni relazione e che, spesso, plasma le decisioni di condotta e le scelte che intraprendiamo nella nostra vita. Tutto ciò che ci circonda è reciprocità: le relazioni tra familiari, quelle tra colleghi, quelle tra amici, quelle tra partner e, ovviamente, quelle lavorative – spiega Deborah Gervasi -. Il senso di 'Fai agli altri' è quello di mostrare come noi umani consideriamo il lavoro come sede fondativa della sovrabbondanza più di quanto si possa immaginare. Le organizzazioni sono luoghi dove 'dare di più', non è sempre prevedibile e dove ciò che circola non sempre è misurabile, quantificabile. Il lavoro cerca di indagare su come l’inserimento di circuiti positivi, in contesti pervasi da negatività, possa far fiorire l’individualità, a scapito dell’individualismo, in qualunque tipo di organizzazione. Per cui se ne consiglia la lettura a chi voglia uscire dall’asfissia dell’economicistico e a chi crede che lo scambio possa prescindere da elementi percettivi, codici morali e dinamiche relazionali".



© Riproduzione riservata

