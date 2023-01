Salute 372

La Regione Sicilia apre le porte all'assunzione di medici stranieri: per l'ospedale di Mussomeli una speranza all'orizzonte

A Roma una commissione istituita dal dal ministro dell'Università Annamaria Bernini è al lavoro per studiare la modifica dell'accesso programmato alla facoltà di Medicina

Redazione

12 Gennaio 2023 11:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-regione-sicilia-apre-le-porte-allassunzione-di-medici-stranieri-per-lospedale-di-mussomeli-una-speranza-allorizzonte Copia Link Condividi Notizia

Mentre a livello nazionale una commissione istituita dal dal ministro dell'Università Annamaria Bernini è al lavoro per studiare la modifica dell'accesso programmato alla facoltà di Medicina, in Sicilia con un decreto assessoriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Giovanna Volo apre le porte all'assunzione dei medici stranieri. Nell'isola, si sa, c'è una carenza di "camici bianchi", in particolare nelle piccole aziende sanitarie.

Già lo scorso anno l'Asp di Caltanissetta guidata da Alessandro Caltagirone e dal direttore sanitario Marcella Santino, accogliendo una proposta avaznatata dal sindaco di Mussumeli Giuseppe Catania, ha stilato dei bandi per l'assunzione di medici argentini. Ora che c'è l'ok alla procedura di assunzioni non è escluso che la direzione strategica possa stipulare i contratti tra coloro i quali si sono candidati. Ma il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato visto che si tiene conto di una direttiva nazionale per l'emergenza Covid-19.



Mentre a livello nazionale una commissione istituita dal dal ministro dell'Università Annamaria Bernini è al lavoro per studiare la modifica dell'accesso programmato alla facoltà di Medicina, in Sicilia con un decreto assessoriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Giovanna Volo apre le porte all'assunzione dei medici stranieri. Nell'isola, si sa, c'è una carenza di "camici bianchi", in particolare nelle piccole aziende sanitarie. Già lo scorso anno l'Asp di Caltanissetta guidata da Alessandro Caltagirone e dal direttore sanitario Marcella Santino, accogliendo una proposta avaznatata dal sindaco di Mussumeli Giuseppe Catania, ha stilato dei bandi per l'assunzione di medici argentini. Ora che c'è l'ok alla procedura di assunzioni non è escluso che la direzione strategica possa stipulare i contratti tra coloro i quali si sono candidati. Ma il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato visto che si tiene conto di una direttiva nazionale per l'emergenza Covid-19.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare