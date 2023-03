Eventi 106

La rassegna "Svelamenti" a Caltanissetta: la musica di Mozart sul palco del Teatro Regina Margherita

La serata realizzata in collaborazione con il Liceo Musicale IISS "Manzoni Juvara". Interpreti il soprano Laura Macrì, il tenore Francesco Tuppo, il basso Salvatore Salvaggio, Alice Mulia, Gabriele Ferrara e Nunzio Bonadonna

“Singspiel al tempo di Maria Teresa d'Austria” è il titolo del quarto appuntamento de “I lunedì del Bellini” al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, in programma giorno 20 marzo alle ore 19.00, ad ingresso gratuito. Un evento musicale molto vivace e coinvolgente inserito nella stagione concertistica “Svelamenti”, realizzata in collaborazione con il prestigioso Conservatorio Statale Bellini di Caltanissetta, e con la direzione artistica del maestro Michele Mosa. Durante la serata verrà rappresentata l'operetta di W. A. Mozart “Bastiano e Bastiana”, un Singspiel della fine del '700 che apre la strada alla nascita di un teatro musicale nazionale austriaco e tedesco, inserito con la sigla K50 nel catalogo delle opere di Mozart. Il Singspiel è una particolare composizione teatrale di genere comico che prevede l'inserimento di parti parlate tra le arie, unendo così la musica all'azione teatrale.

Gli eccezionali interpreti della serata, realizzata in collaborazione con il Liceo Musicale IISS “Manzoni Juvara”, saranno il soprano Laura Macrì, il tenore Francesco Tuppo, il basso Salvatore Salvaggio, Alice Mulia, Gabriele Ferrara e Nunzio Bonadonna; le straordinarie musiche verranno eseguite dall'Orchestra del Conservatorio “V. Bellini” diretta dal maestro Angelo Licalsi, la regia è a cura del maestro Floriana Sicari. Mozart (1756 - 1791), bambino prodigio, è legato alla figura dell’imperatrice Maria Teresa, al cui cospetto, nel 1762, fu ammesso a suonare nella reggia di Schnònbrunn e, nel 1768, da lei ebbe udienza nella residenza degli Asburgo. Genio indiscusso e tra i più grandi compositori di tutti i tempi, Mozart compose “Bastiano e Bastiana” a soli 12 anni, riscuotendo un grande successo.

La trama, ispirata alla vita pastorale, racconta una storia senza tempo, le vicende amorose di due giovani che si amano, preoccupati che il loro amore sia in crisi, richiedono l'aiuto del mago Colas, il cui intervento sarà decisivo per il buon esito della storia. Una favola sempre attuale, dai toni brillanti e scherzosi, capace di divertire il pubblico ora come allora, che porta sul palco sentimenti adolescenziali comuni ad ogni generazione, tra timidezze, sofferenze e gelosie, tra crisi, schermaglie amorose e piccoli battibecchi. “Anche questo appuntamento musicale è dedicato al grande compositore austriaco - commenta Michele Mosa, direttore artistico e direttore dell'Istituto Musicale – Il lavoro di Mozart ha abbracciato tutte le forme musicali del periodo, e per “I lunedì del Bellini” abbiamo voluto proporre questa particolare composizione comica, che i bravissimi artisti in scena interpreteranno con sensibilità e precisione, emozionando e divertendo, regalando agli spettatori una serata unica e imperdibile”.

L'evento “Singspiel al tempo di Maria Teresa d'Austria”, con l'operetta “Bastiano e Bastiana” di W. A. Mozart, con il soprano Laura Macrì, il tenore Francesco Tuppo, il basso Salvatore Salvaggio, Alice Mulia, Gabriele Ferrara e Nunzio Bonadonna, con l'Orchestra del Conservatorio “V. Bellini” diretta dal maestro Angelo Licalsi, regia del maestro Floriana Sicari, direttore di scena Giuseppe Sicari, scene e costumi a cura di Walter M. Lombardo, realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale IISS “Manzoni Juvara”, è in programma lunedì 20 marzo alle ore 19.00, al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. L'ingresso è gratuito.



