Cronaca 278

La rapina a bordo di bici elettriche a un furgone che trasportava tabacchi: due arresti a Palermo. Video

Il mezzo di una ditta, incaricata della distribuzione dei tabacchi lavorati in città, stava scaricando alcuni colli di sigarette nei pressi di una rivendita

Redazione

29 Novembre 2022 08:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-rapina-a-bordo-di-bici-elettriche-a-un-furgone-che-trasportava-tabacchi-due-arresti-a-palermo Copia Link Condividi Notizia

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha delegato la Squadra Mobile – Sezione reati contro il patrimonio – all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti gravemente sospettati di aver perpetrato – lo scorso 8 settembre – una rapina ai danni di un furgone adibito al trasporto di tabacchi lavorati. Si tratta di: A.G. 34 anni, pluripregiudicato (custodia cautelare in carcere per la rapina); T. A. 38 anni, pluripregiudicato (custodia cautelare in carcere per la rapina, già detenuto per altra causa).

L’indagine della Squadra Mobile

L’indagine è scaturita a seguito di una rapina effettuata l’8 settembre scorso in Via Simone Gulì quando il mezzo di una ditta, incaricata della distribuzione dei tabacchi lavorati in città, stava scaricando alcuni colli di sigarette nei pressi di una rivendita. Di colpo, i due indagati – travisati da mascherine e cappello – si erano fiondati a bordo di due bici elettriche, avevano minacciato di morte i dipendenti, facendo intendere di essere armati di pistola e avevano prelevato 4 scatole di sigarette, poi riposte dentro contenitori della spazzatura poco distanti.

Approfittando della presenza di un complice – indagato in stato di libertà per favoreggiamento reale – che si era preoccupato di vigilare la refurtiva, i due avevano provveduto celermente a cambiare abbigliamento. Uno dei due, addirittura, aveva adottato la precauzione di tagliare la folta barba e, poco dopo, entrambi sarebbero tornati con un mezzo più comodo per recuperare le sigarette nascoste. In questo frangente, però, un terzo soggetto a bordo di un’ape aveva tentato di portar via i cartoni nascosti dentro i cassonetti ma il complice con compiti di “vigilanza” si sarebbe adoperato vigorosamente per farlo desistere. Le sigarette trafugate, rivendute sul mercato, avrebbero potuto raggiungere un valore commerciale vicino ai 10.000€. Le indagini sono state condotte mediante la visione certosina dei sistemi di videosorveglianza presenti in quella zona e da altre precipue attività di polizia giudiziaria, oltre che dalle intercettazioni.



La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha delegato la Squadra Mobile - Sezione reati contro il patrimonio - all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti gravemente sospettati di aver perpetrato - lo scorso 8 settembre - una rapina ai danni di un furgone adibito al trasporto di tabacchi lavorati. Si tratta di: A.G. 34 anni, pluripregiudicato (custodia cautelare in carcere per la rapina); T. A. 38 anni, pluripregiudicato (custodia cautelare in carcere per la rapina, già detenuto per altra causa). L'indagine della Squadra Mobile

L'indagine è scaturita a seguito di una rapina effettuata l'8 settembre scorso in Via Simone Gulì quando il mezzo di una ditta, incaricata della distribuzione dei tabacchi lavorati in città, stava scaricando alcuni colli di sigarette nei pressi di una rivendita. Di colpo, i due indagati - travisati da mascherine e cappello - si erano fiondati a bordo di due bici elettriche, avevano minacciato di morte i dipendenti, facendo intendere di essere armati di pistola e avevano prelevato 4 scatole di sigarette, poi riposte dentro contenitori della spazzatura poco distanti. Approfittando della presenza di un complice - indagato in stato di libertà per favoreggiamento reale - che si era preoccupato di vigilare la refurtiva, i due avevano provveduto celermente a cambiare abbigliamento. Uno dei due, addirittura, aveva adottato la precauzione di tagliare la folta barba e, poco dopo, entrambi sarebbero tornati con un mezzo più comodo per recuperare le sigarette nascoste. In questo frangente, però, un terzo soggetto a bordo di un'ape aveva tentato di portar via i cartoni nascosti dentro i cassonetti ma il complice con compiti di "vigilanza" si sarebbe adoperato vigorosamente per farlo desistere. Le sigarette trafugate, rivendute sul mercato, avrebbero potuto raggiungere un valore commerciale vicino ai 10.000€. Le indagini sono state condotte mediante la visione certosina dei sistemi di videosorveglianza presenti in quella zona e da altre precipue attività di polizia giudiziaria, oltre che dalle intercettazioni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare