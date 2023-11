Eventi 386

La Questura di Caltanissetta presenta la mostra "La rappresentazione di San Michele Arcangelo dalle tele ai tessuti"

Dal 30 novembre, e per tutto il periodo natalizio, saranno esposti quadri, stampe e abiti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Regionale "Rosario Assunto" di Caltanissetta

Redazione

Stamattina il Questore Pinuccia Albertina Agnello e la Dirigente Scolastica del Liceo Artistico Regionale “Rosario Assunto” di Caltanissetta Graziella Bonomo, nella Sala Emanuele Loi della Questura di Caltanissetta, hanno presentato la mostra dal titolo “La rappresentazione di San Michele Arcangelo: dalle tele ai tessuti”. Dal 30 novembre, e per tutto il periodo natalizio, nei locali della Questura saranno esposti quadri, stampe e abiti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico. Le opere sono già state oggetto di una mostra tenutasi, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, nello scorso mese di settembre proprio in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della città e della Polizia di Stato.

Alla presentazione erano presenti i docenti e gli studenti dell’Istituto che hanno realizzato le opere. Il Questore ha ringraziato i ragazzi per le opere realizzate e ha espresso soddisfazione nel vedere tanti giovani in Questura, ed ha invitato i ragazzi dell’Istituto a creare un’opera, che richiami San Michele Arcangelo o uno scorcio artistico della città, da consegnare in custodia alla Polizia di Stato, al fine di rappresentare il legame tra la città di Caltanissetta e l’Istituzione. La d.ssa Bonomo ha detto di sentirsi onorata di essere in Questura con i docenti e i ragazzi e che la mostra rappresenta un percorso di arte che comprende i tre indirizzi dell’Istituto. Il progetto è stato realizzato per approfondire le tradizioni cittadine e creare un legame tra la città e i giovani.



© Riproduzione riservata

