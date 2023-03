Attualita 554

La questura di Caltanissetta augura buona Festa della Donna alle poliziotte impegnate in servizio

Oggi, dopo oltre 60 anni, le poliziotte italiane sono circa 16mila e ricoprono tutti i ruoli, dall’agente al dirigente generale

Redazione

08 Marzo 2023 07:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-questura-di-caltanissetta-augura-buona-festa-della-donna-alle-poliziotte-impegnate-in-servizio Copia Link Condividi Notizia

Un augurio speciale quello della Questura di Caltanissetta alle donne, e in particolare alle donne della Polizia di Stato, con un post sulla seguitissima pagina istituzionale. "Buon 8 marzo e buona festa della donna! Un grazie di cuore - scrive la questura nissena - a tutte le donne della Polizia di Stato che quotidianamente si impegnano in servizio per garantire la nostra sicurezza! La nostra Amministrazione nel 1959 fu protagonista della svolta epocale che stabilì, per la prima volta, l’ingresso delle donne in una Forza di polizia italiana. Con la legge 1083 del 7 dicembre venne, infatti, istituito il Corpo di Polizia femminile, che prevedeva le figure delle ispettrici e delle assistenti di polizia. La riforma del 1981 unificò il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la Polizia femminile nella moderna Polizia di Stato, prevedendo parità di genere e di carriera. Oggi, dopo oltre 60 anni, le poliziotte italiane sono circa 16mila e ricoprono tutti i ruoli, dall’agente al dirigente generale, e sono impiegate in ogni settore e specialità della nostra Istituzione".



Un augurio speciale quello della Questura di Caltanissetta alle donne, e in particolare alle donne della Polizia di Stato, con un post sulla seguitissima pagina istituzionale. "Buon 8 marzo e buona festa della donna! Un grazie di cuore - scrive la questura nissena - a tutte le donne della Polizia di Stato che quotidianamente si impegnano in servizio per garantire la nostra sicurezza! La nostra Amministrazione nel 1959 fu protagonista della svolta epocale che stabilì, per la prima volta, l'ingresso delle donne in una Forza di polizia italiana. Con la legge 1083 del 7 dicembre venne, infatti, istituito il Corpo di Polizia femminile, che prevedeva le figure delle ispettrici e delle assistenti di polizia. La riforma del 1981 unificò il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la Polizia femminile nella moderna Polizia di Stato, prevedendo parità di genere e di carriera. Oggi, dopo oltre 60 anni, le poliziotte italiane sono circa 16mila e ricoprono tutti i ruoli, dall'agente al dirigente generale, e sono impiegate in ogni settore e specialità della nostra Istituzione".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare