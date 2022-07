Cronaca 310

La questura di Caltanissetta ai cittadini: "Non abbandonate gli animali, amateli sempre"

Sulla pagina facebook anche alcune raccomandazioni per fare viaggiare in sicurezza i nostri amici animali

Redazione

"#AbbandonatovsAmato notate la differenza? I nostri amici a 4 zampe fanno parte della nostra famiglia e bisogna prendersi cura di loro in modo responsabile. Quindi prima di partire per le vacanze pensiamoci. O li portiamo con noi, o li lasciamo in sicurezza a persone fidate. Ricordate che in caso debbano essere trasportati in auto, devono viaggiare in apposita gabbia o nel vano posteriore con una barriera divisoria. Ovviamente ogni tanto è opportuno fermarci per dargli da bere e fargli sgranchire le zampe. AMIAMOLI SEMPRE!. L'abbandono è reato". A portare avanti la campagna contro l'abbandono degli animali, fenomeno ancora più diffuso nei mesi estivi, la questura di Caltanissetta con un post sulla propria pagina facebook.



