Cronaca 180

Caltanissetta nella morsa del caldo: assegnato ai vigili del fuoco un nuovo Dos

In questi giorni dalle temperature eccezionali si registrano circa 25-30 interventi al giorno

Rita Cinardi

03 Agosto 2021 14:39

Potenziato il dispositivo di soccorso anche per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta. Da oggi e fino al 6 agosto è stato assegnato un nuovo Dos (Direttore delle Operazione di Spegnamento) per ogni comando della Regione. A Caltanissetta è arrivato in qualità di Dos il caposquadra Simone Tasin proveniente da Verbania cui sarà affianco il caporeparto Vittorio Imbrogno, già designato come Dos dalla Regione Sicilia. In provincia in questi giorni si stanno registrando temperature eccezionali con punte di 41 gradi nelle ore più calde. Quotidianamente i vigili del fuoco del comando provinciale stanno effettuando una media di 25-30 interventi per lo spegnimento di incendi. Normalmente nelle giornate estive il numero di interventi per lo spegnimento di incendi si aggira sui 6 o 7 al giorno.





Potenziato il dispositivo di soccorso anche per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta. Da oggi e fino al 6 agosto è stato assegnato un nuovo Dos (Direttore delle Operazione di Spegnamento) per ogni comando della Regione. A Caltanissetta è arrivato in qualità di Dos il caposquadra Simone Tasin proveniente da Verbania cui sarà affianco il caporeparto Vittorio Imbrogno, già designato come Dos dalla Regione Sicilia. In provincia in questi giorni si stanno registrando temperature eccezionali con punte di 41 gradi nelle ore più calde. Quotidianamente i vigili del fuoco del comando provinciale stanno effettuando una media di 25-30 interventi per lo spegnimento di incendi. Normalmente nelle giornate estive il numero di interventi per lo spegnimento di incendi si aggira sui 6 o 7 al giorno.

Ti potrebbero interessare