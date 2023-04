Eventi 684

La Pro Loco di Caltanissetta: "Una settimana di passione e fervore ha rilanciato i riti pasquali della nostra città"

Chi, nelle vesti di cittadino o di turista, si è lasciato coinvolgere dal tripudio, che ha inondato le viuzze del centro storico

Redazione

Una settimana di passione e di fervore ha rilanciato i riti pasquali della Settimana Santa 2023 della città di Caltanissetta. Chi, nelle vesti di cittadino o di turista, si è lasciato coinvolgere dal tripudio, che ha inondato le viuzze del centro storico nisseno, di colori e di suoni, avrà senza dubbio colto lo spirito mediterraneo della tradizione pasquale nissena: una felice sintesi delle più disparate anime culturali che, sedimentandosi nel tempo, hanno reso la Sicilia un fecondo laboratorio di dialogo tra dottrina e pietà popolare.

Infatti, l’unicità dei riti pasquali nisseni si fonda sulla propria pervasiva capillarità nei diversi ambiti di applicazione dell’umano, ottemperando ad usi radicati nel tempo e confluiti in parole, gesti ed espressioni che continuano a perpetuare il fatto che la passione del Cristo, credenti o meno, appaia come il momento catartico di una comunità dove il dolore e la sofferenza collettiva ritrovano la loro naturale ricomposizione. In tal senso, la Pro Loco di Caltanissetta APS ha lavorato, insieme all’Amministrazione comunale e alle associazioni impegnate nella promozione dei riti della Settimana Santa Nissena, per esprimere la ricchezza antropologica e spirituale del patrimonio pasquale cittadino.

Come ha sottolineato il Presidente della Pro Loco Nissena, Dott. Luca Miccichè, nel brindisi di auguri pasquali, «i riti della Passione Nissena hanno riacceso l’entusiasmo dei nostri concittadini e il loro senso di appartenenza ad una storia di tradizione, grazie anche all’ampio fronte collaborativo che si è instaurato tra la Pro Loco, le associazioni della galassia della Settimana Santa e il Comune». Tra gli eventi collaterali, frutto di questa collaborazione interistituzionale, agli appuntamenti ufficiali della Settimana Santa, la mostra dei diorami pasquali, a cura dell’Associazione Presepisti Nisseni e dell’Associazione Volontari Operatori Nisseni, ospitata nei locali dell'Infopoint della Pro Loco, e gli scatti fotografici nonché gli oggetti simbolo delle varie associazioni della mostra “Istanti di Passione”, a cura della Pro Loco, del Comune di Caltanissetta e delle associazioni promotrici dei riti pasquali nisseni, realizzata nei locali del Centro Espositivo di Arte Contemporanea, hanno incassato una soddisfacente partecipazione.

In effetti, la risposta dell’utenza cittadina e turistica alla ricca offerta culturale del panorama pasquale nisseno è stata puntuale, facendo lievitare i numeri di partecipazione agli impegni ufficiali della Settimana e agli incontri di approfondimento della cultura pasquale nissena. Estremamente positivo è anche il commento ai dati che hanno registrato in città un notevole afflusso turistico, in particolar modo di estrazione europea (Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Spagna) ed extraeuropea (Stati Uniti d’America, Hong Kong), durante la celebrazione della Settimana Santa.

Se da un lato, la campagna di sponsorizzazione del turismo religioso cittadino al di là dei confini urbani, promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Ufficio Turistico Regionale, ha prodotto i risultati attesi in termini di numeri e di fruizione dei servizi turistici, dall’altro lato, l’accoglienza turistica dell’Infopoint, a cura dei volontari del Servizio Civile Universale sotto l’egida della Pro Loco di Caltanissetta, e l’impegno dei volontari del Palazzo Moncada hanno rappresentato una forte occasione di sussidiarietà sociale e culturale, a beneficio dell’intera collettività.

Il Direttivo della Pro Loco di Caltanissetta AP



Il Direttivo della Pro Loco di Caltanissetta AP

