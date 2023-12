Attualita 362

La Pro Loco di Caltanissetta ringrazia: "La città inizia a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel turismo nazionale"

"Ogni evento, ogni iniziativa è stata l'occasione per far crescere la nostra comunità e farla brillare"

Redazione

17 Dicembre 2023 12:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-pro-loco-di-caltanissetta-ringrazia-la-citta-inizia-a-ritagliarsi-un-ruolo-sempre-piu-importante-nel-turismo-nazionale Copia Link Condividi Notizia

Carissimi concittadini e amici, In questo momento di passaggio dall'anno vecchio al nuovo, desidero rivolgere a tutti i nisseni, ai turisti che hanno visitato la nostra città e a tutti coloro che ci sostengono, i miei più sinceri auguri di buone feste e di un anno migliore. L'anno che si sta concludendo è stato un anno di grandi cambiamenti per Caltanissetta. La nostra città ha iniziato a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama turistico nazionale, grazie a una serie di iniziative promosse dalla Pro Loco e da altre associazioni cittadine.

Abbiamo vissuto insieme momenti di gioia e di sfide, abbiamo celebrato la nostra cultura, la nostra storia e la nostra identità unica. La Pro Loco di Caltanissetta APS è stata al vostro fianco, lavorando incessantemente per promuovere e preservare le bellezze della nostra città e per creare eventi che uniscano le persone e rafforzino il senso di appartenenza. Guardando indietro, possiamo essere fieri dei successi raggiunti e delle connessioni che abbiamo costruito. Ogni evento, ogni iniziativa è stata l'occasione per far crescere la nostra comunità e farla brillare nel suo splendore più autentico.

Mentre ci apprestiamo a varcare la soglia del nuovo anno, auguro a ciascuno di voi un periodo di festività sereno e gioioso, ricco di momenti speciali con le persone a voi care. Che il 2024 possa portare con sé prosperità, salute e tante opportunità per crescere insieme come comunità. La Pro Loco di Caltanissetta APS continuerà a impegnarsi per promuovere la bellezza della nostra città e per offrire a tutti voi esperienze indimenticabili. Siamo grati per il vostro sostegno costante e la vostra partecipazione alle nostre iniziative. Grazie di cuore per l'anno straordinario che abbiamo condiviso, e anticipatamente auguro a ognuno di voi un felice e splendido anno nuovo. Che sia ricco di sorprese, di crescita personale e di successi condivisi.

Con affetto e gratitudine, Dott. Luca Miccichè Presidente della Pro Loco di Caltanissetta



Carissimi concittadini e amici, In questo momento di passaggio dall'anno vecchio al nuovo, desidero rivolgere a tutti i nisseni, ai turisti che hanno visitato la nostra città e a tutti coloro che ci sostengono, i miei più sinceri auguri di buone feste e di un anno migliore. L'anno che si sta concludendo è stato un anno di grandi cambiamenti per Caltanissetta. La nostra città ha iniziato a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama turistico nazionale, grazie a una serie di iniziative promosse dalla Pro Loco e da altre associazioni cittadine. Abbiamo vissuto insieme momenti di gioia e di sfide, abbiamo celebrato la nostra cultura, la nostra storia e la nostra identità unica. La Pro Loco di Caltanissetta APS è stata al vostro fianco, lavorando incessantemente per promuovere e preservare le bellezze della nostra città e per creare eventi che uniscano le persone e rafforzino il senso di appartenenza. Guardando indietro, possiamo essere fieri dei successi raggiunti e delle connessioni che abbiamo costruito. Ogni evento, ogni iniziativa è stata l'occasione per far crescere la nostra comunità e farla brillare nel suo splendore più autentico. Mentre ci apprestiamo a varcare la soglia del nuovo anno, auguro a ciascuno di voi un periodo di festività sereno e gioioso, ricco di momenti speciali con le persone a voi care. Che il 2024 possa portare con sé prosperità, salute e tante opportunità per crescere insieme come comunità. La Pro Loco di Caltanissetta APS continuerà a impegnarsi per promuovere la bellezza della nostra città e per offrire a tutti voi esperienze indimenticabili. Siamo grati per il vostro sostegno costante e la vostra partecipazione alle nostre iniziative. Grazie di cuore per l'anno straordinario che abbiamo condiviso, e anticipatamente auguro a ognuno di voi un felice e splendido anno nuovo. Che sia ricco di sorprese, di crescita personale e di successi condivisi.

Con affetto e gratitudine, Dott. Luca Miccichè Presidente della Pro Loco di Caltanissetta

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare