"La prevenzione vince il cancro", visite gratuite senologiche anche a Caltanissetta

E' possibile prenotare una visita gratuita attraverso un link. Le visite saranno effettuate in viale della Regione

Redazione

Il mese di ottobre è da anni dedicato dalla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) alla ”Campagna Nazionale Nastro Rosa” per invitare tutte le donne alla prevenzione del cancro della mammella, big killer numero 1. La strada per vincere il cancro al seno è ormai tracciata ed il percorso per raggiungere il traguardo non è troppo lontano. Un compito di alta valenza umana per un grande obiettivo: “No women with breast cancer”, e quindi mortalità zero per il cancro al seno.

Il merito è degli operatori sanitari, del crescente ruolo della prevenzione secondaria grazie a diagnosi sempre più precoci, della ricerca e anche dell’impegno, quotidiano e capillare, della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, da 100 anni, promuove la cultura della prevenzione come metodo di vita. Anche quest'anno la campagna assume un particolare significato perché vuole recuperare il ritardo a causa della pandemia Covid che ha visto trascurata la problematica sanitario – oncologica e in particolare la prevenzione. Grazie alla Campagna Nastro Rosa della LILT, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso la sede di Viale della Regione n. 30, dove si riceveranno consigli sulla prevenzione, trovare materiali informativi e l’opuscolo dedicato. Per prenotare vai al link: https://bit.ly/3eGscYW Il momento è particolarmente critico e per questo LILT Nazionale ha stretto un'alleanza con l'Associazione Nazionale Comuni italiani – ANCI, invitando i sindaci di tutti i comuni a tingere una panchina di rosa per ricordare a tutte le donne di fare prevenzione. LILT Caltanissetta, inoltre, effettuerà visite di prevenzione anche nei comuni che lo richiederanno e che metteranno a disposizione idonei locali.



