Cronaca 430

La presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta: "Crescono le iscrizioni per i reati in tema di colpa medica"

Se nell'anno precedente se ne erano registarte 26, nell'anno in esame sono addirittura salite a 56

Redazione

Aumentano nel teritorio di Caltanissetta ed Enna le iscrizioni per i reati in tema di colpa medica. E' quanto emerge dalla relazione della presidente della Corte d'Appello Maria Grazia Vagliasindi illustrata questa mattina nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Un dato che si ritiene particolarmente significativo - ha affermato - è rappresentato dal considerevole aumento del numero delle iscrizioni per i reati in tema di colpa medica. In effetti, a fronte di 26 iscrizioni per omicidio da colpa medica relative al precedente anno, si registrano 56 iscrizioni nell’anno in esame; con un aumento, addirittura, del 115 per cento. Meno sensibile ma, comunque, tangibile l’aumento delle iscrizioni per lesioni prodotte in ambito sanitario. In questo caso si è passati dalle 31 iscrizioni per l’anno precedente alle 38 iscrizioni per l’anno in esame, con un incremento, quindi del 23 per cento. Addirittura, isolando il dato delle lesioni gravissime in ambito sanitario, si è pervenuti da una sola iscrizione per l’anno precedente, a 4 iscrizioni per l’anno in esame, con un incremento, quindi, del 300 per cento".



