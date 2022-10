Politica 593

La premier Meloni: "Il reddito di cittadinanza solo a chi non può lavorare"

"Per come è stato pensato e realizzato, il rdc ha rappresentato una sconfitta" ha detto il capo del Governo

"Per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro, anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo sociale europeo". Così Giorgia Meloni, in Aula alla Camera. "Perché per come è stato pensato e realizzato, il rdc ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia", aggiunge. "E se sul reddito di cittadinanza - ricorda - in quest'Aula esistono posizioni diversificate, sono certa che tutti concordiamo sull’importanza di porre fine alla tragedia degli incidenti, anche mortali, sul lavoro".

"C'è chi dice che noi consideriamo colpevoli i percettori del reddito, io ho considerato un problema chi teneva quelle persone in quella condizione, per farci cassa elettorale" il reddito "è un sistema che aveva dei problemi". Così Giorgia Meloni, parlando alla Camera nella sua replica dopo l'intervento programmatico. "Il messaggio che abbiamo dato è che non possiamo migliorare la sua posizione", aggiunge con riferimento al reddito di cittadinanza: "Se una persona è in uno stato di povertà e difficoltà - ha aggiunto - deve ambire a diventare benestante e questo si fa con il lavoro".



