Attualita 230

La Prefettura di Caltanissetta ha "riabilitato" l'associazione antiracket di Gela

Dopo due mesi sono venuti meno i motivi per i quali era stata adottata la sospensione

Redazione

18 Novembre 2022 21:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-prefettura-di-caltanissetta-ha-riabilitato-lassociazione-antiracket-di-gela Copia Link Condividi Notizia

La Prefettura di Caltanissetta ha revocato la sospensione dell'associazione antiracket "Gaetano Giordano" di Gela. Il prefetto ha dato atto dell’avvenuta osservanza, da parte del nuovo consiglio direttivo, nei previsti termini temporali, di tutti gli adempimenti chiesti. Nel provvedimento la Prefettura da atto dell’esito favorevole degli accertamenti preliminari di tutte le forze di polizia, della sussistenza di tutti i requisiti di legge per il permanere dell'Associazione nell'elenco prefettizio e, soprattutto dell’aver posto in essere da parte dell'assocazione di "iniziative atte a far venir meno i motivi per i quali era stata adottata la sospensione".



La Prefettura di Caltanissetta ha revocato la sospensione dell'associazione antiracket "Gaetano Giordano" di Gela. Il prefetto ha dato atto dell'avvenuta osservanza, da parte del nuovo consiglio direttivo, nei previsti termini temporali, di tutti gli adempimenti chiesti. Nel provvedimento la Prefettura da atto dell'esito favorevole degli accertamenti preliminari di tutte le forze di polizia, della sussistenza di tutti i requisiti di legge per il permanere dell'Associazione nell'elenco prefettizio e, soprattutto dell'aver posto in essere da parte dell'assocazione di "iniziative atte a far venir meno i motivi per i quali era stata adottata la sospensione".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare