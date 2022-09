Cronaca 455

La Prefettura di Caltanissetta dispone la chiusura della Ss122 in occassione della Coppa Nissena

Sabato e domenica non si potrà transitare su un tratto della Ss122. Il passaggio dei residenti potrà avvenire in condizione di massima sicurezza

Redazione

In occasione dello svolgimento delle prove generali e della 67’ edizione della gara automobilistica di velocità in salita “Coppa Nissena”, previste per sabato 17 e domenica 18 settembre, con decreto di questa Prefettura è stata disposta la sospensione della circolazione nel tratto stradale interessato dalla competizione, compreso tra il km 78+250 (Ponte Capodarso) e il km 72+250 (Villaggio Terrapelata) della strada statale 122. In particolare, la circolazione pedonale, dei veicoli a trazione animale e degli automezzi di qualsiasi specie nel tratto stradale interessato dalla competizione è inibito dalle ore 07,00 e sino al termine dello svolgimento delle prove ufficiali previste per il 17 settembre e dalle ore 07,00 del 18 settembre sino al termine della gara automobilistica. Nei medesimi orari saranno chiusi anche tutti gli incroci ricadenti nel percorso di gara.

Il passaggio dei residenti e degli utenti che avranno necessità indifferibili di recarsi nelle zone interessate, potrà avvenire in condizioni di massima sicurezza, soltanto previa autorizzazione delle Forze dell’Ordine o dei Commissari di percorso, che indicheranno contestualmente ai predetti soggetti le aree di sosta. Le persone che si recheranno ad assistere all’evento sportivo - prove e gara - potranno utilizzare due aree di parcheggio predisposte, a cura dell’organizzazione, alla partenza e all’arrivo. Il pubblico potrà assistere all’evento esclusivamente dalle zone prestabilite, segnalate da un itinerario pedonale ubicato a monte della strada. Non sarà, inoltre, consentito l’attraversamento della pista di gara per tutta la durata della stessa.



