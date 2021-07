Cronaca 541

La porta di calcio gli cade sulla testa mentre gioca a pallone, 12enne muore a Carini

Il bimbo è morto sul colpo ed inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. Indagini sono in corso

Redazione

08 Luglio 2021 21:03

Tragedia a Carini: un dodicenne è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni coetanei. L’incidente è avvenuto in via Aldo Moro. Il bimbo è morto sul colpo ed inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. I carabinieri sono sul posto per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente.(Gds.it)



