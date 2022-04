Attualita 272

La Polizia di Stato il 12 aprile compirà 170 anni. La questura di Caltanissetta ripropone le foto storiche

Ecco una foto dei primi anni '70 scattata in via Catania da Luigi Leonardi

Redazione

05 Aprile 2022 08:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-polizia-di-stato-il-12-aprile-compira-170-anni-la-questura-di-caltanissetta-ripropone-le-foto-storiche Copia Link Condividi Notizia

Nuove foto storiche della polizia sulla pagina facebook della questura di Caltanissetta in vista della festa della polizia. Il 12 aprile sarà infatti celebrato il 170° anniversario. "Quella di oggi - si legge nella pagina facebook della questura - è stata scattata nei primi anni ’70 dal fotografo nisseno Luigi Leonardi e pubblicata sulla nostra pagina su autorizzazione del figlio Vincenzo. La foto mostra il nuovo servizio di controllo del territorio, con le volanti della polizia schierate in via Catania, davanti l’ingresso della questura di Caltanissetta. Nel 1969 nacque il servizio di soccorso pubblico 113. Se fino a metà degli anni sessanta, infatti, le pattuglie della polizia dovevano sostare in questura oppure fermarsi presso le centrali telefoniche sparse lungo le strade principali delle città, nel 1965 si decise di creare un sistema di radiocomunicazioni veicolare, in contatto radio con la centrale operativa. A Caltanissetta il servizio di pattugliamento cittadino delle volanti, per come lo intendiamo noi oggi, dopo il periodo sperimentale avvenuto nella città di Milano, fu istituito nel 1969".



Nuove foto storiche della polizia sulla pagina facebook della questura di Caltanissetta in vista della festa della polizia. Il 12 aprile sarà infatti celebrato il 170° anniversario. "Quella di oggi - si legge nella pagina facebook della questura - è stata scattata nei primi anni '70 dal fotografo nisseno Luigi Leonardi e pubblicata sulla nostra pagina su autorizzazione del figlio Vincenzo. La foto mostra il nuovo servizio di controllo del territorio, con le volanti della polizia schierate in via Catania, davanti l'ingresso della questura di Caltanissetta. Nel 1969 nacque il servizio di soccorso pubblico 113. Se fino a metà degli anni sessanta, infatti, le pattuglie della polizia dovevano sostare in questura oppure fermarsi presso le centrali telefoniche sparse lungo le strade principali delle città, nel 1965 si decise di creare un sistema di radiocomunicazioni veicolare, in contatto radio con la centrale operativa. A Caltanissetta il servizio di pattugliamento cittadino delle volanti, per come lo intendiamo noi oggi, dopo il periodo sperimentale avvenuto nella città di Milano, fu istituito nel 1969".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare