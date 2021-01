Politica 151

"La politica nella città": il Pd Caltanissetta organizza il quinto incontro della scuola di formazione politica Mario Arnone

La lezione sarà tenuta da Fiorella Falci con l'introduzione di Ilaria Insisa

Redazione

13 Gennaio 2021 10:02

Riprendono gli incontri della scuola di formazione politica Mario Arnone, promossa dal Circolo PD Guido Faletra e dal Circolo GD di Caltanissetta Adnan Siddique.La prossima lezione si terrà in forma telematica il 14 gennaio alle 18:00 e sarà svolta dalla prof.ssa Fiorella Falci, con l’introduzione della dott.ssa Ilaria Insisa. Il tema scelto è di estrema attualità: la politica nella città.

Le città sono i luoghi privilegiati della politica: in esse le persone si ritrovano, condividono problemi e speranze, svolgono le loro vite. Nelle città si manifestano tutti i principali fenomeni politici del nostro tempo: i cambiamenti climatici, le trasformazioni del lavoro e dell’economia, l’incontro tra culture ed etnie diverse, i mutamenti delle forme di rappresentanza.

Le città, infine, sono luoghi interessati da straordinari cambiamenti, ieri in ragione dei processi di urbanizzazione che hanno coinvolto tutto il pianeta ed oggi per via dei mutamenti sociali imposti dalla pandemia e dell’emergere di nuove esigenze in ordine a spazi e tempi di vita.

Se tutto ciò è vero, allora si pone la necessità di una classe dirigente che sappia immaginare il futuro della nostra città con competenza e capacità di visione.

Il compito che la nostra scuola di formazione intende perseguire è proprio questo, l’appuntamento è quindi per il 14 gennaio alle 18:00 sulla pagina facebook del Circolo Faletra e su quella dei Giovani Democratici.



Greta Tassone

Giovani democratici di Caltanissetta Adnan Siddique

Carlo Vagginellli

Segretario Circolo PD Guido Faletra



