La pista è rovente, tre voli non possono atterrare a Olbia

I voli easyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari

Redazione

Il termometro nella pista dell'aeroporto di Olbia segna 47 gradi e in questo torrido pomeriggio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. I voli easyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre sempre l'easyJet proveniente da Parigi è stato dirottato su Alghero. E poi una sfilza di ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf. (ANSA)



