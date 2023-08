Attualita 175

La piccola Stella apre i canali social: online il suo mondo pieno di animali

La giovanissima è co-conduttrice al fianco della madre, on. Michela Vittoria Brambilla, del programma "Dalla Parte degli Animali"

Redazione

Cani, gatti, ma anche agnellini, capriolini, volpi, rapaci e tantissimi altri con cui trascorre le proprie giornate: è questo il “Mondo di Stella”, un vero e proprio brand mediatico della giovanissima Stella, 9 anni, co-conduttrice al fianco della madre, on. Michela Vittoria Brambilla, di Dalla Parte degli Animali, fortunata trasmissione che tornerà a breve su Rete4 dopo la pausa estiva.

Nell’attesa, ha deciso di aprire i canali social su YouTube, Instagram e TikTok, per condividere le sue storie ed i video più belli che aiutano a scoprire il meraviglioso mondo degli animali.

Stella si rivolge ai bambini come agli adulti, con contenuti originali che stupiscono e conquistano: non solo cani e gatti, ma anche animali selvatici del Cras “Stella del Nord” di Leidaa (il nome non è casuale) con cui passa moltissimo tempo, provvedendo a tutte le loro esigenze. “La mia Stella - dice l’on. Brambilla - ha sempre nutrito un grandissimo amore per gli animali. Fin da piccolissima è cresciuta con loro, questo è davvero il suo mondo. La trasmissione le dà l’opportunità di mostrare ciò che fa per aiutarli e lanciare appelli per sensibilizzare i telespettatori sulla necessità di tutelarli. Lo stesso obiettivo che vuole perseguire con i suoi canali social che, rispetto alla televisione, hanno il vantaggio di essere accessibili a ogni ora del giorno e di coinvolgere maggiormente le fasce più giovani della popolazione. Seguitela e rimarrete incantati dal suo mondo: la predisposizione naturale con la quale i più piccoli si accostano agli animali è un insegnamento per tutti".



