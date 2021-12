Cronaca 1139

La palazzina di quattro piani crollata a Ravanusa, ci sono almeno 5 dispersi: si scava tra le macerie

A Ravanusa stanno confluendo diverse squadre dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso

Redazione

11 Dicembre 2021 22:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-palazzina-di-quattro-piani-crollata-a-ravanusa-ci-sono-almeno-5-dispersi-si-scava-tra-le-macerie Copia Link Condividi Notizia

È di almeno cinque dispersi, finora, il bilancio dell’esplosione a Ravanusa, avvenuta tra via Trilussa e via Galileo Galini. Tra di loro anche una donna incinta. L'esplosione ha fatto crollare una palazzina di 4 piani e investito due stabili adiacenti. Il boato che ha squarciato il silenzio del centro storico sabato sera è avvenuto verso le 20.30. Dagli edifici nella via Galilei e nelle vie vicine sono scesi in strada gli abitanti terrorizzati che hanno visto le fiamme alte levarsi dalle macerie di una palazzina. Calcinacci pezzi d’infisso, porte sono state scagliati a decine di metri dal luogo dell’esplosione. Sono giunti quindi i carabinieri, i vigili del fuoco le ambulanze. Sul posto è intervenuta la protezione civile regionale. Si scava tra le macerie. (Gds.it)



È di almeno cinque dispersi, finora, il bilancio dell'esplosione a Ravanusa, avvenuta tra via Trilussa e via Galileo Galini. Tra di loro anche una donna incinta. L'esplosione ha fatto crollare una palazzina di 4 piani e investito due stabili adiacenti. Il boato che ha squarciato il silenzio del centro storico sabato sera è avvenuto verso le 20.30. Dagli edifici nella via Galilei e nelle vie vicine sono scesi in strada gli abitanti terrorizzati che hanno visto le fiamme alte levarsi dalle macerie di una palazzina. Calcinacci pezzi d'infisso, porte sono state scagliati a decine di metri dal luogo dell'esplosione. Sono giunti quindi i carabinieri, i vigili del fuoco le ambulanze. Sul posto è intervenuta la protezione civile regionale. Si scava tra le macerie. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare