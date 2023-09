Cronaca 1325

La padrona a Cefalù ha perso la vita per salvarla: morta la puledra Shilla

La notizia è stata diffusa da Ilaria Fagotto, presidente della Lai

Purtroppo arriva una triste notizia da Cefalù. Scilla, la puledra che Maria David la donna morta a Cefalù lo scorso venerdì a causa degli incendi, non ce l’ha fatta. La cavallina, questa mattina, è stata trovata senza vita dal veterinario che stava provando a curarla. La notizia è stata diffusa da Ilaria Fagotto, presidente della Lai. “Il veterinario oggi si è recato sul posto con Massimo, proprietario della cavallina Shilla, nel sito colpito dagli incendi a Cefalù e l”hanno trovata morta. Vi risparmiamo le immagini“. Scrive sui social Ilaria Fagotto.

“Aveva anche mangiato e bevuto stamattina – continua il post – che dispiacere immenso, stavamo facendo tutto il possibile e ieri sera stava pure un po’ meglio“. Intanto per domani, lunedì 25 settembre, è stato proclamato il lutto cittadino a Cefalù, dove sarà celebrato il funerale di Maria David. Triste per l’accaduto anche Luigi Sunseri, deputato all’Ars del M5S: “Stamattina mi sono recato, insieme al mio amico veterinario Giuseppe Iannelli – scrive su Facebook -, a far visita alla cavalla di Maria David, morta nel tentativo di salvare i propri cavalli durante l’incendio che ha travolto Cefalù. Giuseppe se ne è subito preso cura, è stato con lei fino a ieri sera, mangiava e beveva. Oggi il triste ritrovamento. Un grazie a chi ci ha creduto, fino all’ultimo. Che la sua anima possa incontrare quella della sua padrona“ (LiveSicilia.it).



