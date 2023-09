Attualita 775

La nuova miss Zimbabwe è una modella bianca dai capelli biondi, è polemica: "Non ci rappresenta"

"I miei antenati si rivolterebbero nelle tombe", ha scritto un utente, "troppo bianca per rappresentare un Nazione di persone nere"

Redazione

La nuova Miss Zimbabwe è una modella bianca dai lunghi capelli biondi.

Non esattamente quello che la maggior parte degli abitanti dello Stato africano, in cui quasi la totalità della popolazione è di colore, si sarebbe aspettato. La ragazza di 21 anni si chiama Brooke Bruk-Jackson e viene da Harare, capitale del Paese. Nonostante la grande gioia della neo Miss abbia conquistato molte persone, altri hanno fortemente criticato la sua nomina, che coincide anche con la candidatura a rappresentare lo Zimbabwe a Miss Universo il prossimo 18 novembre a El Salvador.

I post offensivi sul web

"Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine. Ho guadagnato questa corona per il nostro bellissimo Paese, per servire la nostra gente e per essere l'incarnazione dell'unicità dello Zimbabwe", queste le prima parola della Miss alla consegna della fascia. Lei, l'unica ragazza bianca sul podio, non aveva idea che quel momento sarebbe stato rovinato da una valanga di critiche sul web.

"I miei antenati si rivolterebbero nelle tombe", ha scritto un utente, "troppo bianca per rappresentare un Nazione di persone nere, lei non ci identifica, è una straniera!", ha commentato un altro sotto il post della proclamazione. Parole che raccontano un razzismo lontano dalla realtà italiana, in cui spesso accade il contrario.



