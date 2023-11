Eventi 615

La nissena Sonia Salvaggio ottiene il "Premio Eccellenza" al Forum Presbiopia

E' stato assegnato a Napoli ai Centri Ottici che nel corso dell’anno si sono distinti nella gestione del cliente presbite

Redazione

La nissena Sonia Salvaggio ha ottenuto il "Premio Eccellenza" nel corso del Forum Presbiopia 2023, dedicato ai medici oculistici e ottici, che si è tenuto a Napoli il 5 e 6 novembre. Il “Premio Eccellenza” è stato assegnato ai Centri Ottici che nel corso dell’anno si sono distinti nella gestione del cliente presbite. E il centro di Sonia Salvaggio è stata l'unica struttura a rappresentare la regione Sicilia! La quinta edizione dell’evento ha riguardato le opportunità che un maggiore dialogo tra area ottico optometrica e classe medica può offrire al paziente-cliente presbite. All'evento hanno preso parte oltre 500 professionisti da tutta Italia. E' stata discussa la gestione di questo disturbo visivo, con focus sull’attività quotidiana dello studio oculistico e del centro ottico con l'obiettivo di dare vita a un protocollo condiviso per delineare il percorso ideale da offrire al paziente-cliente presbite. Per questo motivo si è tenuto anche un tavolo tecnico dedicato, ma anche uno show educativo in cui, partendo dalle considerazioni emerse dalle visite di clienti misteriosi in oltre 150 negozi di ottica, sono stati proposti suggerimenti concreti per risolvere le situazioni più delicate e per avvicinare soprattutto il neopresbite alle soluzioni multifocali anziché scegliere un banale premontato.



