La nissena Ottavia Miraglia selezionata come make up artist per la New York Fahion Week

La settimana della moda a New York si terrà quest'anno dal 9 al 15 febbraio

Ottavia Miraglia, titolare di un centro benessere a Caltanissetta, nel quartiere San Luca, è stata selezionata come make up artist da un'agenzia milanese per la New York Fashion Week. La settimana della moda a New York si terrà quest'anno dal 9 al 15 febbraio. Si tratta di una delle kermesse più importanti nel settore della moda e a New York si svolge due volte l'anno per presentare le collezioni dei più grandi stilisti del pianeta ma anche di quelli emergenti.



