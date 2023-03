Sport 166

La Nissa Rugby di Caltanissetta sul giornale delle Zebre nel match di Urc disputato a Parma

Il giornale dedica una finestra informativa alle società della palla ovale che si mettono in luce sul territorio nazionale

Redazione

Sempre più apprezzata, conosciuta e “divulgata”, l’opera della Nissa Rugby che con costanza e perseveranza, mattone dopo mattone, cresce in termini di progetti ed ampiezza di proposte sportive e sociali. L’attività del club presieduto da Giuseppe Lo Celso è stata ‘sviscerata’ sul giornale pre-partita che è stato distribuito venerdì 24 marzo, a Parma, in occasione del match tra Zebre e Cardiff Rugby, campionato United Rugby Championship, a cui hanno assistito oltre 3.000 spettatori. Il giornale dedica una finestra informativa alle società della palla ovale che si mettono in luce sul territorio nazionale. Della Nissa Rugby sono stati messi in risalto non solo i risultati sportivi, ma soprattutto, i progetti sociali, didattici ed i finanziamenti, utilizzati dal sodalizio siciliano come leva sociale per il territorio di Caltanissetta.

“Zebre Family” è un progetto dedicato ai club del territorio italiano e promosso da Zebre Rugby Club, la franchigia italiana della Federazione Italiana Rugby con sede a Parma che partecipa ai due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup. Il progetto crea un dialogo propositivo e continuativo con tutte le realtà rugbistiche di base per il movimento e diventa un punto di riferimento per i tantissimi giovani che praticano questo sport. Il progetto, attivo da quattro anni, conta 122 club dalla Lombardia alla Sicilia.



