Eventi 142

La Nissa Rugby a fianco dell'Airc: l'azalea della ricerca in piazza Garibaldi a Caltanissetta

Appuntamento domenica 9 maggio, in occasione della festa della mamma, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne

Redazione

07 Maggio 2021 16:50

L'azalea della Fondazione Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) 'rifiorisce' domenica 9 maggio, in occasione della Festa della mamma, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L'Azalea della Ricerca è sinonimo di Festa della Mamma: il fiore è infatti diventato il simbolo di questa speciale ricorrenza. Un’occasione in cui non poteva mancare l’apporto della DLF Nissa Rugby che scende in “campo” in piazza Garibaldi nel cuore di Caltanissetta, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per la vendita dell’Azalea.

La società del presidente Giuseppe Lo Celso, sempre attiva nel volontariato e nel sociale, si è immediatamente messa a disposizione dell’Airc come sottolineano Maria Romana D’Aquila consigliere Regionale Airc e Paola Garofalo, delegata cittadina: “Dopo la pausa dell'anno scorso, dovuta alle restrizioni anti-covid, quest'anno torna a fiorire nelle piazze italiane l'Azalea della Ricerca, in occasione della Festa della Mamma! Domenica 9 Maggio a Caltanissetta accanto alle volontarie e ai volontari Airc ci saranno gli atleti della Nissa Rugby che dedicheranno la loro energia e il loro entusiasmo alla raccolta fondi per la ricerca sui tumori femminili, distribuendo in Piazza Garibaldi le azalee Airc”.



L'azalea della Fondazione Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) 'rifiorisce' domenica 9 maggio, in occasione della Festa della mamma, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L'Azalea della Ricerca è sinonimo di Festa della Mamma: il fiore è infatti diventato il simbolo di questa speciale ricorrenza. Un'occasione in cui non poteva mancare l'apporto della DLF Nissa Rugby che scende in "campo" in piazza Garibaldi nel cuore di Caltanissetta, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per la vendita dell'Azalea. La società del presidente Giuseppe Lo Celso, sempre attiva nel volontariato e nel sociale, si è immediatamente messa a disposizione dell'Airc come sottolineano Maria Romana D'Aquila consigliere Regionale Airc e Paola Garofalo, delegata cittadina: "Dopo la pausa dell'anno scorso, dovuta alle restrizioni anti-covid, quest'anno torna a fiorire nelle piazze italiane l'Azalea della Ricerca, in occasione della Festa della Mamma! Domenica 9 Maggio a Caltanissetta accanto alle volontarie e ai volontari Airc ci saranno gli atleti della Nissa Rugby che dedicheranno la loro energia e il loro entusiasmo alla raccolta fondi per la ricerca sui tumori femminili, distribuendo in Piazza Garibaldi le azalee Airc".

Ti potrebbero interessare