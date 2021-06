Sport 200

La Nissa pensa già alla prossima stagione, Peppe Colombo è il nuovo team manager

A nominarlo è stato il presidente Arialdo Giammusso. La Nissa vuole disputare una stagione da protagonista

Redazione

22 Giugno 2021 20:11

La stagione si è appena conclusa ma la società Nissa già pensa alla prossima che la deve vedere assoluta protagonista. E per cominciare, il presidente Arialdo Giammusso ha nominato proprio oggi il nuovo team manager. È un uomo simbolo del calcio nisseno che non ha certo bisogno di presentazione. Pur essendo nato a Palermo, Peppe Colombo può definirsi un nisseno doc per avere onorato da sempre la maglia biancoscudata! Caro Peppe, è un orgoglio averti tra noi! La tua esperienza nel mondo del calcio non si discute e tornerà sicuramente utile per riportare la Nissa dove merita!



La stagione si è appena conclusa ma la società Nissa già pensa alla prossima che la deve vedere assoluta protagonista. E per cominciare, il presidente Arialdo Giammusso ha nominato proprio oggi il nuovo team manager. È un uomo simbolo del calcio nisseno che non ha certo bisogno di presentazione. Pur essendo nato a Palermo, Peppe Colombo può definirsi un nisseno doc per avere onorato da sempre la maglia biancoscudata! Caro Peppe, è un orgoglio averti tra noi! La tua esperienza nel mondo del calcio non si discute e tornerà sicuramente utile per riportare la Nissa dove merita!

Ti potrebbero interessare