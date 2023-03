Eventi 251

La mostra "Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer": due incontri con Calogero Barba e i più piccoli giocano con Sefora Bello

Le incisioni dell'artista possono essere visitate al Museo Diocesano di Caltanisetta fino al 29 aprile

Redazione

Giovedì 30 marzo alle 18 al Museo Diocesano, al via il calendario degli eventi collaterali della mostra “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer”, dedicata al genio rinascimentale che rivoluzionò l’arte e la sua divulgazione. Il primo appuntamento è con l’artista e docente Calogero Barba che terrà un seminario su “La Calcografia d’Arte nell’era digitale”. Ad essere approfondito sarà lo studio e la conoscenza tecnica della grafica d’arte a partire dal Duecento. Verranno anche illustrati i vari percorsi dell’acquatinta, della puntasecca e del bulino per approdare, infine, alle recenti sperimentazioni digitali. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il secondo appuntamento, sempre con Calogero Barba, si terrà invece venerdì 31 marzo alle 16 presso l’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Alessandro Manzoni – Filippo Juvara” di San Cataldo. “Dal disegno alla stampa d’Arte” è il titolo del workshop aperto agli studenti delle scuole di Caltanissetta e San Cataldo, che avranno la possibilità di approfondire le tecniche e le metodologie dell’arte incisoria del passato in uso ancora oggi.

Sempre nel segno del grande artista tedesco, il terzo appuntamento del fine settimana nell’ambito del calendario degli eventi collaterali della mostra “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer”, è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. “Il Bestiario Immaginario…”, è il titolo del laboratorio didattico condotto da Sefora Bello, sabato primo aprile dalle 10 alle 12 al Museo Diocesano.

«Chi era Albrecht Dürer? Quali sono stati i paesi che ha visitato? Quali gli animali più buffi e pericolosi che ha incontrato? E che tecniche di pittura ha usato? Ispirandoci al “Bestiario Universale” del professor Revillod – dice Sefora Bello – creeremo un divertentissimo bestiario immaginario popolato da creature reali e inventate che daranno vita ad un gioco infinito di travestimenti per un divertimento assicurato». Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al 328 0578305.

La mostra “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer” al Museo Diocesano di Caltanisetta resterà aperta fino al 29 aprile. Visite da martedì a sabato: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19*. Domenica 2 aprile: dalle 16 alle 19. Domenica 16 aprile e domenica 23 aprile: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19

Ingresso: 3 euro, 2 euro per i minori di 18 anni *Chiusa tutti i lunedì; domenica 19 marzo e domenica 9 aprile; i pomeriggi di venerdì 24 marzo e venerdì 7 aprile. Biglietti anche on line sul sito delle Vie dei Tesori: https://leviedeitesori.com/imago-christi/ Info: 0934 21165



