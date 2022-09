Eventi 123

La mostra di Ulisse a Gela: due seminari per la terza edizione di "Comunicare il fatto storico"

Si tratta, indubbiamente, di due appuntamenti culturali e formativi che si terranno lunedì 3 ottobre

Redazione

28 Settembre 2022 20:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-mostra-di-ulisse-a-gela-due-seminari-per-la-terza-edizione-di-comunicare-il-fatto-storico Copia Link Condividi Notizia

La Terza edizione di "Comunicare il fatto storico" approda a Gela con due seminari incentrati sulla mostra di Ulisse e la nave di Gela, in programma lunedì 3 ottobre 2022 e destinati alla formazione dei giornalisti, ai quali saranno riconosciuti 9 crediti formativi. I due corsi sono promossi dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e organizzati dall’Ucsi Sicilia con la collaborazione della Regione Sicilia, della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, della Direzione del Parco Archeologico di Gela e del Comune di Gela.

La I sessione sul tema "La nave di Gela - Scandagliare il passato glorioso dell'antica colonia greca, sfide e prospettive per la città. I giornalisti incontrano il territorio” inizierà alle 8,30 all'interno del Padiglione di Bosco Littorio in cui è esposto il reperto, che testimonia i movimenti di navigazione commerciale nel bacino del Mediterraneo e il prestigio della colonia rivierasca. La seconda sessione sul tema “La nave di Gela", nuove prospettive di futuro per la città” si svolgerà dalle ore 14 alle ore 18, nella sala conferenze dell’azienda vitivinicola “Casa di Grazia”.

“Si tratta, indubbiamente, di due appuntamenti culturali e formativi di altissimo livello, che ben si inseriscono nel calendario di iniziative finalizzate alla promozione dell’evento della mostra sul Mito di Ulisse. Stiamo lavorando, com’è noto, per una prosecuzione dell’evento, ma anche successivamente, quando la mostra chiuderà i battenti, non sarà la fine ma l’inizio di un nuovo percorso. Il relitto della nave ormai è tornato a casa, rimarrà a Gela, avrà una collocazione definitiva e sarà di certo uno dei perni attorno al quale ruoterà il grande lavoro che, come amministrazione, stiamo portando avanti per creare un bacino turistico in città. Non un turismo mordi e fuggi, ma con basi solide. Complimenti, dunque, a chi ha organizzato i due seminari, che, ne sono certo, sapranno richiamare numerosi giornalisti ed esperti” ha dichiarato il Primo Cittadino.



La Terza edizione di "Comunicare il fatto storico" approda a Gela con due seminari incentrati sulla mostra di Ulisse e la nave di Gela, in programma lunedì 3 ottobre 2022 e destinati alla formazione dei giornalisti, ai quali saranno riconosciuti 9 crediti formativi. I due corsi sono promossi dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e organizzati dall'Ucsi Sicilia con la collaborazione della Regione Sicilia, della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, della Direzione del Parco Archeologico di Gela e del Comune di Gela. La I sessione sul tema "La nave di Gela - Scandagliare il passato glorioso dell'antica colonia greca, sfide e prospettive per la città. I giornalisti incontrano il territorio" inizierà alle 8,30 all'interno del Padiglione di Bosco Littorio in cui è esposto il reperto, che testimonia i movimenti di navigazione commerciale nel bacino del Mediterraneo e il prestigio della colonia rivierasca. La seconda sessione sul tema "La nave di Gela", nuove prospettive di futuro per la città" si svolgerà dalle ore 14 alle ore 18, nella sala conferenze dell'azienda vitivinicola "Casa di Grazia". "Si tratta, indubbiamente, di due appuntamenti culturali e formativi di altissimo livello, che ben si inseriscono nel calendario di iniziative finalizzate alla promozione dell'evento della mostra sul Mito di Ulisse. Stiamo lavorando, com'è noto, per una prosecuzione dell'evento, ma anche successivamente, quando la mostra chiuderà i battenti, non sarà la fine ma l'inizio di un nuovo percorso. Il relitto della nave ormai è tornato a casa, rimarrà a Gela, avrà una collocazione definitiva e sarà di certo uno dei perni attorno al quale ruoterà il grande lavoro che, come amministrazione, stiamo portando avanti per creare un bacino turistico in città. Non un turismo mordi e fuggi, ma con basi solide. Complimenti, dunque, a chi ha organizzato i due seminari, che, ne sono certo, sapranno richiamare numerosi giornalisti ed esperti" ha dichiarato il Primo Cittadino.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare