"La mia ex moglie è rimasta incinta di due gemelle durante un rapporto a tre, voglio disconoscere le bimbe": la storia sul Daily Mail

Lei sostiene che i rapporti con l’altro uomo, il padre biologico delle figlie, erano proprio finalizzati a procreare. Lui nega

Ha vinto una battaglia giudiziaria iniziata nel gennaio 2023 ma della quale solo ora un tribunale neozelandese ha dato conto. La storia è quella di un uomo che, dopo essersi sottoposto a una vasectomia, ha avuto una serie di rapporti sessuali con l’ormai ex moglie e un altro uomo. In uno di questi la donna è rimasta incinta di due gemelle. La coppia si è separata due anni fa ma il divorzio è stato ufficializzato da qualche mese: le versioni dei due coniugi sono diverse. Lei sostiene che i rapporti con l’altro uomo, il padre biologico delle figlie, erano proprio finalizzati a procreare. Lui nega, dice di non aver mai voluto le bambine: “Voglio salvare il mio nome, per questo ho chiesto e ottenuto di togliere il mio nome dai certificati di nascita”.

Secondo la ex moglie, fino alla separazione c’è stato un legame emotivo con la bambine, ci sono stati viaggi, regali ed è stato a tutti gli effetti un papà. Ma di nuovo, le versioni non si somigliano nemmeno vagamente: “Abbiamo fatto una sola vacanza e ho interrotto i rapporti con loro appena ci siamo separati”, dice l’uomo. Versione che il giudice ha appoggiato, sostenendo che le gemelle non hanno fatto, di rimando, alcuno sforzo per cercare una relazione con lui: “Erano bambini che vivevano in casa sua”. L’uomo ha dichiarato: “Io partecipavo ai rapporti a tre perché sono sessualmente libero, non mi aspetto che le persone capiscano. Perlopiù guardavo e mi aspettavo che mia moglie e l’altro uomo usassero precauzioni. Quello che è certo è che non sono padre”.



