La mascella perfetta? Per la scienza è quella della modella Gigi Hadid

Un angolo più ampio tende a essere visto come più liscio e femminile

Redazione

Il profilo della mascella femminile perfetta? È come quello della modella Gigi Hadid, che ha un angolo della mascella di 141,9 gradi visto dalla parte anteriore del viso, frontalmente, molto vicino all'angolo "perfetto" che è di 142 gradi. A rivelarlo è una ricerca dell'Università di Bruxelles, pubblicata sulla rivista Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery.

Nello studio sono stati arruolati un totale di 46 valutatori: 38 maschi e 8 femmine. Trentadue hanno eseguito interventi di rimodellamento del viso, mentre 14 non avevano invece esperienza in questo campo. Sono state mostrate loro le foto di 53 donne attrici o modelle famose, da Angelina Jolie a Kate Moss, passando per Monica Bellucci.

L'angolo viene misurato nel punto in cui la parte verticale della mascella, scendendo direttamente dall'orecchio, cambia angolo per diventare una pendenza più dolce verso il mento. Un angolo più ampio tende a essere visto come più liscio e femminile, mentre uno più piccolo è più maschile, come nel caso della mascella squadrata dell'attore Brad Pitt. Altra caratteristica che rende la mascella perfetta secondo la ricerca è un angolo di 125,5° nella vista di profilo, posizionato verticalmente a livello del punto mediano della rima labiale o del labbro superiore. (ANSA)



