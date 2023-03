Attualita 418

La make up artist nissena Ottavia Miraglia truccatrice del programma Cenerentola 24

E' il nuovo docu-reality che mette al centro dell’attenzione le tecniche innovative di make-up, per correggere difetti e imperfezioni fisiche

Redazione

E’ nissena la make-up artist che lunedì ha preso parte alla registrazione del programma di Real Time dal titolo Cenerentola24. Ottavia Miraglia, titolare di un noto centro estetico e SPA a Caltanissetta, vola alto verso obiettivi sempre più ambiziosi ed è per questo che è stata scelta come truccatrice dallo staff di Ciro Florio, conduttore e ideatore del celebre programma. Cenerentola 24 è nuovo docu-reality che mette al centro dell’attenzione le tecniche innovative di make-up, per correggere difetti e imperfezioni fisiche, dando anche consigli su come migliorarsi grazie a trattamenti estetici di notevole rilievo. Tutto questo avviene in sole 24 ore come, appunto, recita il titolo. Il format interviene sulle protagoniste, servendosi solo del make-up, insomma una vera e propria magia.

Ottavia Miraglia è stata, dunque, scelta per aiutare due partecipanti, protagoniste di due storie, a migliorarsi grazie alla sua bravura e abilità in campo estetico e l’esperienza è stata veramente emozionante e soddisfacente. Le riprese del programma sono avvenute ad Ercolano presso Villa Signorini Events e Hotel, un’imponente residenza risalente al diciottesimo secolo tra la Reggia, i Portici e il mare, un posto davvero stupefacente. Molto apprezzata la presenza della professionista nissena da parte del conduttore Ciro Florio che le ha già proposto future collaborazioni. Che sia l’inizio di tanti nuovi progetti, obiettivi e soddisfazioni e che questa esperienza, insieme alle altre, possano portare alto il nome di chi ancora spende energia e competenze nella nostra città.



