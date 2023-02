Eventi 215

La Lilt di Caltanissetta apre la campagna di prevenzione dal 4 all'11 febbraio

Attraverso il sito internet dell'associazione si possono prenotare le visite gratuite di prevenzione dei tumori alla tiroide, laringe, mammella e cute

Redazione

01 Febbraio 2023 16:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-lilt-di-caltanissetta-apre-la-campagna-di-prevenzione-dal-4-all11-febbraio Copia Link Condividi Notizia

La giornata mondiale contro il cancro è l'unica iniziativa con alla quale il mondo intero si unisce nella lotta contro l'epidemia globale di cancro. Avviata più di 20 anni fa dall'associazione l'Unione Internazionale per il Controllo del Cancro (UICC), essa sottolinea l'importanza della prevenzione e quest’anno si concentra sulla tematica delle "cure più eque". Ogni anno, centinaia di attività ed eventi si svolgono in tutto il mondo, riunendo comunità, organizzazioni, associazioni e individui, fungendo da potente promemoria perchè tutti abbiamo un ruolo da svolgere nel ridurre l'impatto globale del cancro.

Pertanto, il tema della giornata mondiale contro il cancro di quest'anno, “Close the care gape”, è incentrato sulla celebrazione del progresso nelle sue molteplici forme che consentono a più persone di cercare e ricevere le cure di cui hanno bisogno e che meritano. La giornata mira a salvare milioni di decessi prevenibili ogni anno aumentando la consapevolezza e l'educazione sul cancro e la necessità di agire soprattutto con la prevenzione contro la malattia.

La prevenzione offre la strategia a lungo termine più conveniente per il controllo del cancro. https://www.liltcaltanissetta.it/giornata-mondiale-contro-il-cancro-2023 o chiama 393 8110020



La giornata mondiale contro il cancro è l'unica iniziativa con alla quale il mondo intero si unisce nella lotta contro l'epidemia globale di cancro. Avviata più di 20 anni fa dall'associazione l'Unione Internazionale per il Controllo del Cancro (UICC), essa sottolinea l'importanza della prevenzione e quest'anno si concentra sulla tematica delle "cure più eque". Ogni anno, centinaia di attività ed eventi si svolgono in tutto il mondo, riunendo comunità, organizzazioni, associazioni e individui, fungendo da potente promemoria perchè tutti abbiamo un ruolo da svolgere nel ridurre l'impatto globale del cancro. Pertanto, il tema della giornata mondiale contro il cancro di quest'anno, "Close the care gape", è incentrato sulla celebrazione del progresso nelle sue molteplici forme che consentono a più persone di cercare e ricevere le cure di cui hanno bisogno e che meritano. La giornata mira a salvare milioni di decessi prevenibili ogni anno aumentando la consapevolezza e l'educazione sul cancro e la necessità di agire soprattutto con la prevenzione contro la malattia. La prevenzione offre la strategia a lungo termine più conveniente per il controllo del cancro. https://www.liltcaltanissetta.it/giornata-mondiale-contro-il-cancro-2023 o chiama 393 8110020

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare