La Koshido Budo di Serradifalco in esibizione per il ministro Abodi

Sport 225

La Koshido Budo di Serradifalco in esibizione per il ministro Abodi

I ragazzi accompagnati dal Sensei Lattuca hanno scatenato l'emozione dei presenti

Redazione

14 Giugno 2023 16:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-koshido-budo-di-serradifalco-in-esibizione-per-il-ministro-abodi Copia Link Condividi Notizia

Una giornata da incorniciare, quella che sta per concludersi, per gli allievi della Scuola di Arti Marziali Koshido Budo del Sensei Michele Lattuca. Una rappresentanza degli allievi è stata invitata dal Coordinatore Regionale Ed. Fisica e sportiva Prof. Giovanni Caramazza, su indicazione del Direttore Generale USR Sicilia Giuseppe Pierro ad esibirsi in uno spettacolo per il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita a Palermo presso l'Istituto Pio La Torre.

I ragazzi, accompagnati dal Sensei Lattuca, si sono esibiti davanti gli occhi attenti del Ministro e di tutte le cariche presenti al tavolo d'onore, il Sindaco di Palermo, Dott. La Galla, l'On. Elvira Amata e molti altri, scatenando l'emozione dei presenti. Una grande vetrina per la Scuola di Arti Marziali che da sempre opera all'interno delle Istituzioni Scolastiche collaborando per la crescita dei ragazzi.



Una giornata da incorniciare, quella che sta per concludersi, per gli allievi della Scuola di Arti Marziali Koshido Budo del Sensei Michele Lattuca. Una rappresentanza degli allievi è stata invitata dal Coordinatore Regionale Ed. Fisica e sportiva Prof. Giovanni Caramazza, su indicazione del Direttore Generale USR Sicilia Giuseppe Pierro ad esibirsi in uno spettacolo per il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita a Palermo presso l'Istituto Pio La Torre. I ragazzi, accompagnati dal Sensei Lattuca, si sono esibiti davanti gli occhi attenti del Ministro e di tutte le cariche presenti al tavolo d'onore, il Sindaco di Palermo, Dott. La Galla, l'On. Elvira Amata e molti altri, scatenando l'emozione dei presenti. Una grande vetrina per la Scuola di Arti Marziali che da sempre opera all'interno delle Istituzioni Scolastiche collaborando per la crescita dei ragazzi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare