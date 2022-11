Attualita 238

La guerra fa scarseggiare i farmaci: l'allarme dei professionisti

Lo denuncia della Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi)

Redazione

A rischio la reperibilità di 3.000 farmaci in Italia, per i quali si manifestano carenze a causa principalmente del Covid e della guerra. Lo denuncia la Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi), parlando di categoria in prima linea "per aiutare i pazienti". "Le difficoltà di approvvigionamento - spiega Andrea Mandelli, presidente Fofi - riguardano i principi attivi, ma anche i materiali necessari per il confezionamento dei prodotti farmaceutici, carenti a causa della guerra, ma anche per la richiesta lievitata di alcuni medicinali utilizzati anche contro il Covid" (ANSA).



