Cronaca 174

La grande cartiera di Porcari distrutta dalle fiamme, il sindaco chiude le scuole

Le squadre dei pompieri arrivate da molti comandi della Toscana in ausilio a quelli di Lucca stanno continuando le operazioni di spegnimento della grossa quantità di materiale cartaceo che si trovava nel magazzino

Redazione

Scuole chiuse a Porcari (Lucca), in seguito all'incendio scoppiato questo pomeriggio alla cartiera Essity, dove le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Lo annuncia il sindaco il sindaco Leonardo Fornaciari sui social. "In qualità di autorità sanitaria - scrive il sindaco che è presente sul luogo dell'incendio dove stanno operando sette autobotti dei vigili del fuoco - ho appena emesso una ordinanza che vi chiedo di diffondere che prevede tenere porte e finestre chiuse e non fare attività all'aperto lavare molto abbondantemente qualunque tipo di prodotto della terra. Voglio fare tutto ciò che è in mio potere, anche con atti di precauzione, per tutelare la salute di adulti e bambini".

Dopo una notte ininterrotta di lavoro, i vigili del fuoco hanno circoscritto il grosso incendio che da ieri pomeriggio ha interessato la cartiera Essity di Porcari, in Lucchesia. Le squadre dei pompieri arrivate da molti comandi della Toscana in ausilio a quelli di Lucca stanno continuando le operazioni di spegnimento della grossa quantita' di materiale cartaceo che si trovava nel magazzino da cui si e' sviluppato l'incendio, mentre i tecnici dell'Arpat stanno eseguendo i controlli per verificare che non vi siano rischi di inquinamento legati alle sostanze andate a fuoco. In via precauzionale, comunque, oggi le scuole di ogni ordine e grado del comune di Porcari sono rimaste chiuse su disposizione del sindaco della cittadina lucchese, Leonardo Fornaciari. "L'incendio va avanti soprattutto nella parte centrale del deposito ma non ci sono fortunatamente segni di ripresa", riferisce il primo cittadino. "Servira' tutta la giornata per poter spegnere definitivamente il tutto e ora il rogo e' vigilato e governato".



