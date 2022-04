Eventi 152

"La gloria di Colui che tutto move", a San Cataldo successo per il concerto diretto da monsignor Frisina

Domenica, ha inaugurato e visitato la Mostra Diffusa sulla Settimana Santa dal titolo "La Tradizione riprende il corso"

Un weekend intenso ed indimenticabile per i soci dell’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, quello appena trascorso, che hanno avuto il piacere e l’onore di ospitare monsignor Marco Frisina, il grande autore e compositore e direttore del Coro della Diocesi di Roma, per il grande concerto che ha concluso le celebrazioni del quarantennale. Da venerdì 1 aprile Monsignor Frisina si è a lungo trattenuto con i numerosi estimatori concedendosi a fotografie ed autografi senza risparmiarsi nonostante i tanti appuntamenti extra concerto: domenica 3 aprile, con una breve catechesi, ha partecipato all’accoglienza con i padri mercedari del simulacro “Lassa Lassa La Catina” presso la Chiesa di Maria SS. delle Grazie, in Chiesa Madre ha celebrato la Santa Messa delle 11:00, assieme all’arciprete don Angelo Spilla ed al mercedario Padre Eugenio Caramia, in quell’occasione ha benedetto il simulacro del Nazareno, il Mistero appena restaurato che andrà in solenne processione il prossimo Venerdì Santo per uno dei momenti più attesi della manifestazione: ‘U ‘Ncuntru di Mazziurnu” con l’Addolorata e San Giovanni.

Sempre domenica, ha inaugurato e visitato la Mostra Diffusa sulla Settimana Santa dal titolo “La Tradizione riprende il corso” complimentandosi con i vari espositori. Per quanto riguarda il concerto, cento coristi e un’orchestra sinfonica composta da quarantacinque musicisti hanno animato “La gloria di Colui che tutto move”, evento in prima assoluta in Sicilia, che ha avuto luogo, sabato 2 aprile 2022, presso la Chiesa Madre di San Cataldo che è stata letteralmente invasa dalla musica e dalle note delle celebri composizioni del maestro, divenute ormai patrimonio liturgico delle comunità̀ parrocchiali in tutto il mondo. Numerose le personalità e le autorità presenti civili, militari ed ecclesiastiche tra cui il sindaco della città Gioacchino Comparato, la presidente della Corte di Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi, i deputati nazionali Alessandro Pagano e Dedalo Pignatone, il comandante della Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo, il Comandante della Polizia Penitenziaria Alessio Cannatella, il consigliere di Corte di Appello Giovanbattista Tona, il vicesindaco Marianna Guttilla, l’assessore Marco Andaloro ed il presidente del consiglio comunale Romeo Bonsignore, Giuseppe Carrubba presidente del Rotary e, inoltre, monsignor Giuseppe La Placa vescovo di Ragusa, monsignor Calogero Peri vescovo di Caltagirone, il Vicario Generale della diocesi nissena padre Onofrio Castelli, il missionario della Divina Misericordia don Pasqualino Di Dio e molti altri.

La serata è stata magistralmente condotta dalla bravissima Gabriella Facondo, giornalista, volto familiare al pubblico televisivo e presenza fissa di TV2000 che ha conquistato tutti con la sua simpatia e professionalità. L’evento, è stato possibile grazie alla Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo ed al suo presidente il dott. Salvatore Saporito che ha fortemente creduto nell’ambizioso progetto, intervenendo quale main sponsor, e all’arciprete don Angelo Spilla che ha aperto le porte del massimo tempio cittadino agli organizzatori.

Imponente la struttura tecnica messa in atto dal regista Giancarlo Mogavero per la registrazione del concerto che sarà trasmesso, la Domenica di Pasqua, sull’emittente televisiva nazionale TV2000 alle ore 22:30: sette telecamere HD, un braccio aereo di 12 metri, carrelli motorizzati e tanto altro. Direttore della fotografia Giovanni Di Lorenzo, progetto audio Gaetano Leonardi, progetto luci Vincenzo Miserandino, coordinamento service audio-luci Aldo Miserandino, Consulente musicale Paolo Intorre, assistente alla regia Elia Miccichè, produzione televisiva NeXt snc, operatori di ripresa Adriano La Blunda, Orazio Cristaldi, Attilio Vindigni, Marco Valenti. Al Jimmy Jib Giovanni Tomarchio, filmaker Umberto Ruvolo, coordinamento produzione televisiva Paolo Carnazza e Giovanni Misuraca.

Le corali parrocchiali cittadine, riunite per l’occasione nella grande Corale Polifonica MAGNIFICAT Città di San Cataldo, sono state la “Corale Polifonica Claudio Monteverdi”, diretta dal maestro Augusto Fiore, nata nella parrocchia di Sant’Alberto Magno, il “Resonantiae Camera Chorus” diretto dal maestro Daniele Riggi costituitosi presso l’Oratorio Salesiano “San Luigi” di San Cataldo, il “Coro della Parrocchia Cristo Re” diretto da Marzia Alessi, la “Corale Ecclesia Mater” diretta dal Maestro Monica Battaglia e costituita all’interno della Chiesa Madre, Arcipretura di San Cataldo, il “Coro della Parrocchia Santo Stefano” diretto da Maria Amico e il “Coro Maria SS. delle Grazie” diretto da Alda Divita.

Per gli organizzatori la chiave del successo è stato proprio lo straordinario lavoro portato avanti in questi mesi da maestri, coristi e musicisti che non si finirà mai di ringraziare e che saranno coinvolti, a breve, in un gioioso momento conviviale, come nella tradizione dell’associazione. Inoltre intendimento dell’Amico Medico è quello di replicare il concerto la prossima estate, all’aperto, per offrirne la visione e l’ascolto a tutta la città.



