La gioventù che piace: a Caltanissetta tanti ragazzi affollano il centro Avis per donare il sangue

Consensi che sono stati raggiunti anche grazie all’impegno costante e crescente dell’AVIS in ambito scolastico che ha coinvolto in questi mesi diverse scuole

Redazione

Continua a crescere l’adesione alla campagna di sensibilizzazione nei confronti del tema riguardante la donazione del sangue e degli emocomponenti portata avanti dall’Avis e che registra riscontri positivi soprattutto tra la popolazione di giovane età. Sono molti infatti i ragazzi e le ragazze che quotidianamente affollano il centro Avis di Caltanissetta motivati dalla voglia di donare, a chi ne ha più bisogno, non solo sangue e plasma ma una speranza di vita e di miglioramento delle condizioni di salute.

Consensi che sono stati raggiunti anche grazie all’impegno costante e crescente dell’AVIS in ambito scolastico che ha coinvolto in questi mesi diverse scuole di Caltanissetta e ha ottenuto grandi risultati. Forte la sinergia e la collaborazione con i Presidi di ciascun Istituto di secondo grado nisseno e copiosa l’adesione da parte dei giovani i quali, ad oggi, hanno confermato il loro sostegno effettuando la seconda donazione.

"Siamo sicuri- afferma il Presidente dell’Avis, Gaetano Giambusso - che adesione e feedback positivi continueranno a crescere nel corso dei mesi. Esortiamo tutte le scuole, anche quelle che in atto non hanno ancora effettuato la seconda donazione, tra cui il Liceo Scientifico A. Volta, a scendere in campo e giocare insieme a noi questa importante partita contro le malattie rare ed essere promotori di buona pratica e buona salute. Solo insieme possiamo essere più forti!” Ricordiamo che il Centro Avis di Caltanissetta, sito presso il I piano dell’Ospedale Sant’Elia, è operativo tutti i giorni dalle 08:00 alle 14:00.



