"La gestione integrata dell'emergenza Covid-19, quali scenari possibili": a Caltanissetta un convegno organizzato da Foreip

Tra i relatori anche il questore Emanuele Ricifari e il direttore amministrativo dell'Asp Pietro Genovese

Redazione

Venerdì 18 Febbraio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la sala convegni della Banca Sicana di Caltanissetta si terrà il convegno organizzato dalla Foreip - La Gestione Integrata dell’Emergenza COVID-19 “Quali scenari possibili”. A curare la scelta dei prestigiosi relatori e’stato il Presidente di Foreip Angelo Iannello. Ad Aprire i lavori saranno il Direttore Generale dall’ASP Alessandro Caltagirone, il Direttore Sanitario Paola Marcella Santino, il Direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo, il Presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta Giovanni Dippolito, la Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura, il Presidente di Banca Sicana Giuseppe Di Forti. Nel corso dell’evento relazioneranno diverse professionalità di elevato profilo specialistico in campo sanitario, forense, sociologico e psicologico, secondo un approccio multidisciplinare e interdisciplinare.

Dopo i saluti iniziali ad aprire i lavori sarà il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, seguiranno gli interventi della Presidente di ANCRIM Deborah Capasso de Angelis, del Direttore Amministrativo dell' ASP Pietro Genovese, del Responsabile di Direzione medica del P.O. S.Elia Benedetto Trobia, del Responsabile di Direzione medica del P.O. di Niscemi Suor C. Basarocco Alfonso Cirrone Cipolla, del Direttore del reparto di malattie infettive Giovanni Mazzola, del Direttore della C.O. 118 Giuseppe Misuraca, delle Psicologhe Antonella Campo Direttore U.O.C. psicologia dell'ASP 2 – Valentina Botta psicologa del Cefpas ed U.S.C. Assessorato Regionale della Salute, dei medici Luciano Ricifari, Luigi Romano, Valentina Cucchiara, della coordinatrice infermieristica del P.O. S. Elia Piera Giamporcaro, dell' Avv. Massimiliano Bellini e dell’RSPP- DPO del Centro di Riabilitazione convenzionato Sedita P. DI Franco.

Ad occuparsi della Direzione Scientifica del convegno sono Emanuele Ricifari, Angelo Iannello ed Alfonso Cirrone Cipolla, quest'ultimo modererà gli interventi tra i relatori. La segreteria scientifica del convegno è a cura di Marco Leonardi. Il convegno è rivolto a professionisti sanitari e forensi, è accreditato per n.8 crediti ECM, la partecipazione è gratuita su invito strettamente personale. Per informazioni tel. 093429250 - 3289072287 email: segreteria@foreip.com www.foreip.com



