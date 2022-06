La gestione delle emergenze in gastroenterologia, Gabbrielli: "In Veneto rete presente da 10 anni ma la Sicilia con la nuova delibera ha fatto un ottimo lavoro"

"Alcune problematiche presenti anche in Veneto ma andrebbero compensate da una programmazione della formazione delle persone adeguata alle necessità delle regioni"

Rita Cinardi

Veneto e Sicilia a confronto nella gestione delle emergenze e urgenze in gastorenterologia. E' questo il tema affrontato da Armando Gabbrielli, direttore della Endoscopia digestiva dell'ospedale Borgo Roma di Verona intervenuto al congresso su "La gestione integrate delle emergenze-urgenze in Gastroenterologia" organizzato dal direttore del reparto di Gastroenterologia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Salvatore Camilleri. Per due giorni a San Cataldo si sono confrontati i massimi esperti provenienti dalla Sicilia e da altre regioni d'Italia.



