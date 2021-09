Sport 292

Perse una gamba sotto i colpi dei talebani, la gelese Monica Contrafatto dedica la sua medaglia all'Afghanistan

La soldatessa gelese perse una gamba in un attentato mentre era in missione in Afghanistan

Redazione

04 Settembre 2021 17:25

Subito dopo aver conquistato il bronzo in una epica finale dei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo, Monica Graziana Contrafatto ha rilasciato ai microfoni Rai una dedica molto sentita e personale, all'Afghanistan. "Un Paese che mi ha dato tanto e che mi ha tolto qualcosa, questa medaglia la dedico a loro". Il riferimento della campionessa azzurra è legato al momento in cui venne ferita, perdendo la gamba, mentre era in servizio in Afghanistan nel 2012.

Il pensiero un secondo dopo l'aver tagliato il traguardo conquistando la medaglia di bronzo nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo per Monica Contrafatto è andato subito lì, in Afghanistan dove le è cambiato il destino. Nove anni fa nel 2012, quando in missione tra i bersaglieri fu vittima di un attentato talebano che fece esplodere una bomba nella base italiana. Monica che era caporal maggiore della missione ne restò coinvolta drasticamente: le schegge dell'ordigno le procurarono danni all'arteria femorale, all'intestino e a una mano. Fu necessario un intervento d'urgenza dove le venne amputata la gamba destra.

Oggi, in un contesto completamente differente per Monica ma che è calato in un momento storico molto particolare in cui l'Afghanistan è tornato ad essere al centro della politica internazionale con il ritorno dei talebani a Kabul, Monica non dimentica e ringrazia: "Questa medaglia la voglio dedicare proprio all'Adghanistan. Un Paese che mi ha tolto qualcosa ma che mi ha dato molto di più". (Fanpage)



