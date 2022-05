La Gastroenterologia di Caltanissetta al congresso mondiale in Giappone per presentare due studi di ricerca

La Gastroenterologia di Caltanissetta al congresso mondiale in Giappone per presentare due studi di ricerca

Gli studi, condotti dal dottore Marcello Maida e promossi dalla Uoc di Gastroenterologia diretta da Salvatore Camilleri, sono frutto di una costante attività di ricerca

Rita Cinardi

Due studi di ricerca promossi dalla Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia degli Ospedali Riuniti Sant'Elia-Raimondi di Caltanissetta saranno presentati tramite comunicazione orale al congresso mondiale di Endoscopia Endo 2022 della World Endoscopy Organization che si terrà questa settimana dal 13 al 15 maggio a Kyoto, in Giappone. Gli studi, condotti dal dottore Marcello Maida e promossi dalla Uoc di Gastroenterologia diretta da Salvatore Camilleri, riguardano una meta-analisi sulla efficacia delle più recenti metodiche per la preparazione intestinale alla colonscopia e le misure di qualità della colonscopia negli anziani. Entrambi sono frutto di una costante attività di ricerca eseguita all’interno della Uoc in collaborazione con altri gruppi Italiani e finalizzati al miglioramento della qualità della colonscopia e della preparazione intestinale.

“I risultati delle ricerche saranno di contributo non solo alla comunità medica, ma direttamente anche ai nostri pazienti, che potranno fruire di una colonscopia di maggiora qualità” - afferma il gastroenterologo Marcello Maida, promotore degli studi. All’interno della Unità Operativa Complessa, oltre a Marcello Maida e al direttore Salvatore Camilleri, operano i medici Michele Manganaro, Gaetano Morreale, Alessandro Vitello, Federica Spatola e il coordinatore Angelo Taci. “Sono soddisfatto del lavoro portato avanti dalla mia Unità Operativa che aggiunge alle attività cliniche e assistenziali dei nostri pazienti, anche attività scientifiche e collaborazioni nazionali e internazionali che danno rilievo non solo al nostro operato, ma anche alla nostra Asp” - aggiunge il dottore Camilleri direttore facente funzioni del reparto.



