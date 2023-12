Cronaca 673

La gara di solidarietà di un intero paese per sostenere un camionista rimasto a piedi

L'uomo aveva scritto un post su Facebook chiedendo un piatto caldo. Il post è diventato virale

Redazione

11 Dicembre 2023 16:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-gara-di-solidarieta-di-un-intero-paese-per-sostenere-un-camionista-rimasto-a-piedi Copia Link Condividi Notizia

“Ciao, sono a Cairo con il camion rotto. Devo aspettare fino a lunedì per poterlo riparare. Qualcuno può aiutarmi con un piatto di cibo?". È iniziata con un post su Facebook la storia di solidarietà che ha coinvolto un gruppo di abitanti di Cairo Montenotte, nel savonese. Sabato scorso l’appello social di un giovane camionista rumeno fermo per un guasto alla frizione è subito diventato virale sulla pagina “sei di Cairo Montenotte se”, anche con commenti ben poco solidali poi rimossi dalla pagina.

Tra i primi a correre in aiuto del giovane c’è stato Renzo Briano, 63 anni ex camionista . “Mi sono subito messo in contatto con il giovane cercando di capire la situazione- racconta - Quando l’ho raggiunto, in un’area vicino a un autolavaggio, ho chiesto solo qualcosa da mangiare, non voleva soldi. Non sono riuscito neppure a portarlo al bar per offrirgli un caffè”.

Il camionista aveva con sé solo una tessera carburante, non aveva contanti perché aveva previsto di rientrare subito dopo aver consegnato la merce vicino a Cairo. Un viaggio lampo, partenza giovedì e rientro in Romania il venerdì ma il guasto ha sconvolto i piani. “Quando mi ha visto arrivare era incredulo - ricorda Renzo - Non pensava che il suo messaggio sui social potesse avere un risvolto concreto. Non smetteva più di ringraziarmi”.

E in questi giorni oltre a Renzo si sono fatte avanti altre due signore che hanno provveduto per i pranzi e le cene del giovane. “Mi sarei aspettato una solidarietà maggiore dai miei concittadini - rilancia Renzo- molti invece di aiutarlo hanno preferito facili insulti da tastiera . Un’occasione persa” . Il guasto è più complesso del previsto, serviranno ancora un paio di giorni prima che il camionista possa ripartire. Renzo passa tutti i giorni a trovarlo e le altre signore gli hanno fatto il bucato e lo hanno ospitato a casa per farsi una doccia. “Soltanto un piccolo gesto per chi si trova in difficoltà. Basta poco per rendersi utili”, conclude Renzo.



"Ciao, sono a Cairo con il camion rotto. Devo aspettare fino a lunedì per poterlo riparare. Qualcuno può aiutarmi con un piatto di cibo?". È iniziata con un post su Facebook la storia di solidarietà che ha coinvolto un gruppo di abitanti di Cairo Montenotte, nel savonese. Sabato scorso l'appello social di un giovane camionista rumeno fermo per un guasto alla frizione è subito diventato virale sulla pagina "sei di Cairo Montenotte se", anche con commenti ben poco solidali poi rimossi dalla pagina. Tra i primi a correre in aiuto del giovane c'è stato Renzo Briano, 63 anni ex camionista . "Mi sono subito messo in contatto con il giovane cercando di capire la situazione- racconta - Quando l'ho raggiunto, in un'area vicino a un autolavaggio, ho chiesto solo qualcosa da mangiare, non voleva soldi. Non sono riuscito neppure a portarlo al bar per offrirgli un caffè". Il camionista aveva con sé solo una tessera carburante, non aveva contanti perché aveva previsto di rientrare subito dopo aver consegnato la merce vicino a Cairo. Un viaggio lampo, partenza giovedì e rientro in Romania il venerdì ma il guasto ha sconvolto i piani. "Quando mi ha visto arrivare era incredulo - ricorda Renzo - Non pensava che il suo messaggio sui social potesse avere un risvolto concreto. Non smetteva più di ringraziarmi". E in questi giorni oltre a Renzo si sono fatte avanti altre due signore che hanno provveduto per i pranzi e le cene del giovane. "Mi sarei aspettato una solidarietà maggiore dai miei concittadini - rilancia Renzo- molti invece di aiutarlo hanno preferito facili insulti da tastiera . Un'occasione persa" . Il guasto è più complesso del previsto, serviranno ancora un paio di giorni prima che il camionista possa ripartire. Renzo passa tutti i giorni a trovarlo e le altre signore gli hanno fatto il bucato e lo hanno ospitato a casa per farsi una doccia. "Soltanto un piccolo gesto per chi si trova in difficoltà. Basta poco per rendersi utili", conclude Renzo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare