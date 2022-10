Attualita 208

La Francia vende il gas alla Germania in segno di "solidarietà Europea"

All'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, la Germania importava dalla Russia il 55 per cento del suo gas

La Francia, che si rifornisce dalla Norvegia e con il gas naturale liquefatto, esporta gas in Germania per la prima volta, in segno di "solidarietà europea" nel momento in cui la Russia non esporta più gas in Europa. Il flusso francese rappresenta solo il due per cento del fabbisogno quotidiano della Germania. L'operatore delle reti francese Grtgaz ha reso noto che in un primo momento saranno consegnati l'equivalente di 31 gigawatt ore al giorno, dal gasdotto che parte della città di frontiera di Obergailbach. La capacità massima è di 100GWh. All'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, la Germania importava dalla Russia il 55 per cento del suo gas. Aveva ridotto la quota al 35 per cento prima dell'azzeramento delle forniture.



