Salute 340

La Foreip avvia nuovi corsi per Osa, Oss e Asacom a Caltanissetta Niscemi e Mussomeli

In collaborazione con Ancrim è prevista anche l'organizzazione di un convengo ecm per ottobre

Redazione

03 Settembre 2021 08:58

Avranno inizio alla fine del mese di settembre 2021 le attività corsuali della Foreip di Caltanissetta. Per l’ente nisseno sarà un anno ricco di attività formative e di nuovi partenariati con enti leader nella formazione professionale in Sicilia ed in altre regioni d’Italia. Il responsabile della formazione Angelo Iannello annuncia l’avvio, nelle sedi di Caltanissetta, Niscemi e Mussomeli di nuovi corsi Osa – Oss – rq oss – Asacom e tirocini formativi retribuiti a valere sull’avviso garanzia giovani 2. In collaborazione con Ancrim è prevista la realizzazione di un importante convegno ecm, dal titolo “violenza di genere e abuso sui minori – gestione sanitaria – forense e psicologica” che si svolgerà a Caltanissetta il 26 ottobre 2021.

Inoltre per il nuovo anno accademico la Foreip darà avvio a percorsi di alta formazione indirizzati a medici, infermieri, psicologi, avvocati e forze dell’ordine. Per avere informazioni contattare la foreip ai numeri 093429250 – 3289072287 - inviare una email all’indirizzo foreipformazione@gmail.com o consultare il sito ufficiale www.foreip.com



Avranno inizio alla fine del mese di settembre 2021 le attività corsuali della Foreip di Caltanissetta. Per l'ente nisseno sarà un anno ricco di attività formative e di nuovi partenariati con enti leader nella formazione professionale in Sicilia ed in altre regioni d'Italia. Il responsabile della formazione Angelo Iannello annuncia l'avvio, nelle sedi di Caltanissetta, Niscemi e Mussomeli di nuovi corsi Osa - Oss - rq oss - Asacom e tirocini formativi retribuiti a valere sull'avviso garanzia giovani 2. In collaborazione con Ancrim è prevista la realizzazione di un importante convegno ecm, dal titolo "violenza di genere e abuso sui minori - gestione sanitaria - forense e psicologica" che si svolgerà a Caltanissetta il 26 ottobre 2021. Inoltre per il nuovo anno accademico la Foreip darà avvio a percorsi di alta formazione indirizzati a medici, infermieri, psicologi, avvocati e forze dell'ordine. Per avere informazioni contattare la foreip ai numeri 093429250 - 3289072287 - inviare una email all'indirizzo foreipformazione@gmail.com o consultare il sito ufficiale www.foreip.com

Ti potrebbero interessare