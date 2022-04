Cronaca 355

La Fondazione dei Castelli e degli Iblei dona un defibrillatore alla Dia di Caltanissetta

Nel corso dell’incontro, a cui sono intervenuti i responsabili del 1°e del 2° Settore nonché una rappresentanza del personale in forza al Centro Operativo della DIA, il Col. Ialacqua ha ringraziato, anche a nome di tutti, il Dr. Siciliano

Redazione

Con una sobria ma significativa cerimonia, tenutasi nei giorni scorsi negli uffici della DIA di Caltanissetta, è stato consegnato da parte della Fondazione dei Castelli e degli Iblei e per essa dal Presidente Dr. Lino Siciliano al Capo Centro del locale Ufficio Operativo della Direzione Investigativa Antimafia – colonnello Giuseppe Ialacqua un defibrillatore da destinare alla struttura nissena. L’importante iniziativa è il frutto delle sinergiche volontà dei due Enti, da un lato la Fondazione costituita dalla Banca di Credito Cooperativo dei "Castelli e degli Iblei" di Mazzarino con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte al miglioramento delle condizioni morali, culturali, psico-fisiche, ambientali ed economiche delle persone che vivono e operano nel territorio e dall’altro la Direzione Investigativa Antimafia nell’ambito delle continue azioni tese ad aumentare il benessere e la sicurezza del personale dipendente, di porre in essere ogni utile azione che possa, in generale, migliorare il benessere della collettività.

Nel corso dell’incontro, a cui sono intervenuti i responsabili del 1°e del 2° Settore nonché una rappresentanza del personale in forza al Centro Operativo della DIA, il Col. Ialacqua ha ringraziato, anche a nome di tutti, il Dr. Siciliano per il pregevole gesto che, per la particolare tipologia salvavita della strumentazione donata, accresce, notevolmente, la sicurezza del personale.



