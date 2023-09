Cronaca 234

La follia a scuola: spara al prof con una pistola giocattolo

Il docente di una scuola di Bari ha accusato un malessere

Redazione

30 Settembre 2023 09:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-follia-a-scuola-spara-al-prof-con-una-pistola-giocattolo Copia Link Condividi Notizia

Un ragazzo di circa 17 anni che frequenta l'istituto Romanazzi a Bari ha colpito un professore utilizzando una pistola giocattolo che spara pallini di plastica. Il professore, che non è rimasto ferito, si è sentito poco bene a causa dello spavento. Nei prossimi giorni il consiglio di classe si riunirà per prendere provvedimenti nei confronti dello studente responsabile del gesto. La dirigente scolastica Rosangela Colucci sottolinea che quanto accaduto "sarà punito con il massimo delle misure previste dal ministero. Certe cose non devono accadere".

Sulla vicenda è intervenuto anche Davide Picci, coordinatore del movimento studentesco Sbam di Bari, e studente dell'istituto Romanazzi. "Sono profondamente dispiaciuto - commenta Picci - e condanno fermamente questo gesto. La solidarietà è essenziale in momenti come questi, poiché gesti così non devono assolutamente passare inosservati e poiché come i ragazzi anche i professori non devono mai essere lasciati in balia della maleducazione". (ANSA).



Un ragazzo di circa 17 anni che frequenta l'istituto Romanazzi a Bari ha colpito un professore utilizzando una pistola giocattolo che spara pallini di plastica. Il professore, che non è rimasto ferito, si è sentito poco bene a causa dello spavento. Nei prossimi giorni il consiglio di classe si riunirà per prendere provvedimenti nei confronti dello studente responsabile del gesto. La dirigente scolastica Rosangela Colucci sottolinea che quanto accaduto "sarà punito con il massimo delle misure previste dal ministero. Certe cose non devono accadere". Sulla vicenda è intervenuto anche Davide Picci, coordinatore del movimento studentesco Sbam di Bari, e studente dell'istituto Romanazzi. "Sono profondamente dispiaciuto - commenta Picci - e condanno fermamente questo gesto. La solidarietà è essenziale in momenti come questi, poiché gesti così non devono assolutamente passare inosservati e poiché come i ragazzi anche i professori non devono mai essere lasciati in balia della maleducazione". (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare