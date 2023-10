Cronaca 685

La droga tra Caltanissetta e Agrigento, la procura nissena chiede sei condanne dopo gli arresti dei carabinieri

Le contestazioni per un vasto traffico di droga nell'operazione "Vallone drug" su Mussomeli

Redazione

06 Ottobre 2023 11:20

L'accusa è quella di aver gestito un vasto traffico di droga (cocaina, hashish e marijuana) a cavallo delle province di Agrigento e Caltanissetta. Chieste condanne per gli arrestati nel contesto dell'operazione "Vallone drug". La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia di oggi. Le manette scattarono ad opera dei carabinieri di Caltanissetta lo scorso 15 marzo. Adesso i pubblici ministeri della Procura nissena chiedono la condanna a 12 anni per il sessantenne favarese Luca Calogero Lauricella; a 5 anni e 32mila euro di multa del 31enne castelterminese Calogero Grimaldi; a 4 anni e otto mesi e 22mila euro di multa al 47enne di Casteltermini Francesco Di Bernardo e a 4 anni, e 48mila euro di multa, per il 42enne favarse Antonio Puma.



